نسقي إطلالات رياضية عملية بوحي من كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - كارلا حداد من النجمات العربيات المهتمات بالرياضة بشكل كبير وممارسة التمارين تعتبر جزءاً أساسياً من برنامجها اليومي الذي تحافظ من خلاله على رشاقتها، ولهذا كثيراً ما نراها تعتمد التنسيقات والأزياء الرياضية في معظم الأوقات ولا سيما في الفترات الصباحية، وتتميز هذه التنسيقات بكونها عملية ومريحة وشبابية أيضاً وهي حريصة على اختيار الألوان الحيوية منها وتنسيقها بأسلوب مواكب للموضة، واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات كارلا حداد الرياضية لتستوحي بعض الأفكار.



تنسيق رياضي اللون الأزرق اعتمدته كارلا حداد:

اعتمدت كارلا حداد لوك رياضي باللون الأزرق



الأزرق من الألوان المميزة على الملابس الرياضية وهنا شاهدنا كارلا حداد وقد اختارت منه الدرجة المائلة للنيلي على بدلة رياضية من أديداس Adidas مؤلفة من جاكيت قصير وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد اعتمدت معهما حذاءً رياضياً باللون الرمادي.

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لوك رياضي ناعم باللون الزهري نسقته كارلا حداد:

لوك رياضي باللون الزهري نسقته كارلا حداد



اعتمدت كارلا حداد اطلالة رياضية ناعمة باللون الزهري الغني وكانت عبارة عن بنطلون واسع له مطاطة عند الكاحل مع جاكيت مريح، وقد اختارت مع اللوك حذاءً رياضياً وحقيبة للظهر باللون الفضي الميتالك، واعتمدت قبعة على رأسها ونظارات شمسية.

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إطلالة رياضية يومية اعتمدتها كارلا حداد:

اعتمدت كارلا حداد لوك صيفي رياضي



تعتمد كارلا حداد النمط السبور في تنسيق ملابسها حتى في الاطلالات اليومية مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلوناً بقصة أرجل واسعة باللون الأصفر، نسقت معه تيشرت قطنية بيضاء وحذاءً رياضياً مريحاً وحقيبة يد من الجلد باللون الأسود، ونظارات شمسية مع عدسات باللون الفضي.

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كارلا حداد في تنسيق رياضي أسود وأبيض:

اعتمدت كارلا حداد اطلالة رياضية باللونين الأسود والأبيض



اطلالة رياضية مميزة اعتمدتها كارلا حداد تستطيعين أن تستوحي منها للمشاوير اليومية أو للاطلالات المنزلية وكانت عبارة عن بنطلون من المخمل الأسود نسقت معه جاكيت قطنياً أبيض وأكملت اللوك بحذاء رياضي مريح باللون الأبيض أيضاً.



أزياء رياضية وتنسيقات سبور على طريقة كارلا حداد جمعناها لك اليوم، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار لتنسقي اطلالات عملية مريحة وعصرية أيضاً.

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