اللون الأصفر موضة ربيع 2020 من أهم الماركات وطرق تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - مع دخولنا موسم ربيع 2020، بدأت تنجلى أمام ناظرينا لوحة الألوان الأكثر رواجاً لهذا الموسم، والتي تعد الظلال الصيفية المنعشة من أسسها. ومن أكثر الألوان التي لاقت رواجاً كبيراً على منصات عروض أشهر الدور العالمية ضمن أسابيع الموضة هو اللون الأصفر بمختلف تدرجاته التي تراوحت بين الباستيلية والحيوية المشرقة كشعاع الشمس.

قفطان أصفر من إيلي صعب Elie Saab



خطفت التصاميم باللون الأصفر، والتي تراوحت بين الفساتين والتنانير والبناطيل والقفاطين والبدلات وغيرها، الأنظار على منصات العروض لربيع 2020 معلنةً الترحيب بموسم جديد ملؤه السطوع والإشراقة والإيجابية.

فإذا كنت من عاشقات هذا اللون أم لا بالأخص إذا ما كنت من ذوات البشرة السمراء الجذابة بظلالها، تعرفي معنا اليوم على أبرز الإطلالات باللون الأصفر من عروض ربيع 2020 مع طرق تنسيقها، لربما استطعنا إقناعك بارتدائه هذا الموسم!

اللون الأصفر موضة ربيع 2020 من أهم الماركات

فساتين سهرة راقية باللون الأصفر موضة ربيع 2020

فستان سهرة بأكتاف ضخمة باللون الأصفر من كريستيان سيريانو Christian Siriano



لإطلالة مسائية راقية مفعمة بالإشراقة والجاذبية، لا تترددي أن تتألقي في موسم ربيع 2020 بأجمل فساتين السهرة باللون الأصفر على اختلاف تدرجاته. وقد عجّت منصة عرض كريستيان سيريانو Christian Siriano بفساتين سهرة خلابة باللون الأصفر، جاءت بتصاميم وخامات متنوعة تناسب مختلف الأذواق تراوحت بين قماش الميتاليك والتفتة الفاخر.

وظهر فستان السهرة بأسلوب قفطان راقٍ فضفاض باللون الأصفر الفاهي ضمن عرض إيلي صعب Elie Saab لربيع 2020 متماشياً مع رمضان 2020 الذي صدف في الربيع هذا العام. نسقيه مع إكسسوات ذهبية فاخرة.

أزياء كاجوال عصرية باللون الأصفر موضة ربيع 2020

إطلالة كاجوال باللون الأصفر من عرض فيليب ليم Phillip Lim



ليس هناك أجمل من الألوان الحيوية لإطلالة كاجوال في ربيع 2020، والتي يأتي اللون الأصفر هذا الموسم على رأس قائمتها.

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وقد قدمت علامة كوتش Coach ضمن عرضها لموسم ربيع 2020 تصميم لفستان كاجوال باللون الأصفر، جاء بتصميم معطف ميدي وأكمام منفوخة لإطلالة عصرية. نسيقه مع صندل أسود بدون كعب لإطلالة نهارية مريحة.

كما لفتنا اللون الأصفر ضمن عرض فيليب ليم Phillip Lim من خلال إطلالة كاجوال كاملة باللون الأصفر، تميزت بفستان طويل مريح وفوقه جاكيت رياضي.

استكملي هذه الإطلالة مع سنيكرز أبيض أثناء ذهبك للتسوق أو لزيارة صديقتك هذا الربيع.

أما علامة فندي Fendi فقد خصصت ضمن مجموعتها لربيع 2020 مكانة خاصة للون الأصفر، وأكثر ما أعجبنا هو فستان كاجوال من الحرير بتصميم الكارو الأصفر. نسقيه مع حقيبة وحذاء باللون الأصفر لتسليط الضوء على اللون الأصفر.

بدلات أنيقة باللون الأصفر موضة ربيع 2020

بدلة بتصميم بليزر وتنورة ميدي باللون الأصفر الباهت من ستيلا ماكارتني Stella McCartney

من يمكنه أن يقدم البدلات بالطريقة المثلى أفضل من ملكة تصاميم البدلات ستيلا ماكارتني Stella McCartney، والتي ضمنت مجموعتها لربيع 2020 بدلة suit أنيقة بالون أصفر باهت ذات تصميم بليزر واسعة oversized وتنورة ميدي بفتحة أمامية.

نسقي الإطلالة مع توب باللون الأبيض، ولا تعتمديها إذا ما كنت من ذوات البشرة البيضاء لأنها ستزيد من بهتان لونك.