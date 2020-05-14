عبايات ملونة للربيع من وحي حوراء الفارسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - تظهر المذيعة العمانية حوراء الفارسي بالعديد من الإطلالات الأنيقة المتنوعة التي تناسب الشابات في عمرها، ومن أبرز خياراتها استويحنا لكنَّ أحدث موديلات العبايات الملونة التي تناسب فصل الربيع الحالي.
عبايات بسيطة بألوان أنثوية
اختارت حوراء العبايات الأنثوية البسيطة المصممة بتدرجات اللون الزهري، ومن أبرزها عباية زهرية مزينة من الجزء العلوي بالذهبي، وعباية بنفسجية مزينة بقصة متعرجة، وأخرى مصممة بقصة ناعمة وأكملتها بحجاب أبيض.
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إطلالات العبايات الحيوية
تفضل الفارسي ارتداء العبايات الملونة بألوان فاتحة كالأزرق والأبيض التي تضفي عليها مظهرًا حيويًّا ومتكاملاً في فصل الربيع، ومن أبرز خياراتها عباية زرقاء ناعمة مع حجاب رمادي، وظهرت بعباية زرقاء مزينة بزهور بيضاء، واختارت عباية سماوية مصممة بنقوش الزهور البيضاء والكحلية، وأطلت بعباية بيضاء أكملتها بحقيبة خضراء لكسر اللون.
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عبايات خفيفة ملونة بألوان داكنة لمظهر أكثر رشاقة
تتميز الألوان الداكنة بإخفاء عيوب الجسم، ولمظهر أنيق يتسم بالرشاقة تجملت حوراء بعباية حمراء مزينة بتطريزات باللونين الذهبي والأسود، ونسقت عباية رمادية مزينة بالأبيض مع حجاب أسود.
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