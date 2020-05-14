أزياء ربيعية للمحجبات الحوامل من وحي لينا صنوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - ظهرت البلوجر لينا صنوبر بعدة خيارات أنيقة في فترة حملها وتناسب المحجبات، ومن وحيها اخترنا لكنَّ بعض إطلالاتها الربيعية الملونة بألوان فاتحة، فإليكنَّ أبرزها.



خيارات الفساتين

فساتين للحوامل



الفساتين المحتشمة خيارك الأمثل للأناقة، وأطلت لينا صنوبر بعدة فساتين مريحة وأنيقة، منها فستان أبيض مزين بنقاط وخطوط برتقالية، وارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض مع بنطال أبيض وحذاء بوت بني، وظهرت بفستان أزرق تزينه خطوط بيضاء مع بنطال أبيض، وآخر زهري تكسوه الزهور البيضاء.

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إطلالات ربيعية بالبنطال

إطلالات بالبنطال للحوامل



لإطلالات كاجوال مريحة مناسبة للحوامل بألوان ربيعية مبهجة، نسَّقت لينا بنطالاً أبيض من القطن مع بلوزة بيضاء بسيطة، واختارت بلوزة بنية مع بنطال جينز لخيار بسيط، وتجملت ببنطال وبلوزة واسعين باللون البيج، وتزينت ببلوزة بيج واسعة وطويلة مع بنطال أبيض من الجينز، كما أطلت بمعطف طويل مع بنطال جينز وتيشيرت أبيض.

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