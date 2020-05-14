تنسيقات عملية للرجال من رامي عياش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 10:45 مساءً - نشر المغني اللبناني رامي عياش، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور له بتنسيقات رسمية مناسبة للعمل، جمعنا لكم أبرز تفاصيلها لمظهر رسمي مميز.

تنسيقات رسمية بالبليزر

رامي عياش



يُعد البليزر من أبرز القطع الرسمية التي تضيف إطلالة مذهلة للرجل، لذا نسَّق رامي العديد من الإطلالات بها، كان من أبرزها بنطال وبليزر باللون العنابي مع قميص أبيض، وبليزر وبنطال يكسوهما اللون الأخضر مع قميص عنابي، وتأنق بإطلالة عصرية ببنطال جينز وقميص أبيض مع بليزر بني مزين بنقوش، وبليزر كاروهات مع بنطال أحمر، وأطل ببنطال أسود مع قميص ومعطف يكسوهما اللون الأسود المزين بنقوش.

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إطلالات كاجوال للعمل

رامي عياش

اعتمد رامي عياش العديد من إطلالات الكاجوال البسيطة المناسبة للعمل، ومنها قميص من الكاروهات الخضراء مع بنطال وقميص يكسوهما اللون الأسود، وتجمَّل بسترة طويلة حمراء مع بنطال جينز وقميص أبيض، وارتدى بنطالًا بنيًّا مع معطف من الجلد، وبنطالًا من الجينز الأسود مع قميص و"صديري" باللون الأسود أيضًا، وظهر ببنطال جينز مع تيشيرت أبيض و"صديري" أسود.