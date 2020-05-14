قطع ضرورية لتكوني مواكبة للموضة في عام 2020

موضة 2020 تجمع في طيّاتها بين اللمسات المنعشة والحيوية، إن من خلال الألوان أو التفاصيل أو الأشكال والقصات، و تتيح لكِ كسر الروتني المعتمد في أسلوبكِ.

مهما كان ذوقكِ، ستقفين مذهولة أمام التصاميم المتوافرة، والتي ستتوقين لاعتمادها، بالطبع من دون أن تنسي اتّباع النصائح الضرورية لإطلالة مواكبة للموضة.

لتكون إطلالتكِ مثالية، لا بدّ من أن تعتمدي أحدث الصيحات الرائجة، وليس في الأزياء فحسب، إنما أيضًا من خلال تصاميم الأكسسوارات الرائعة التي تتوافر في كل موسم. فقد قدمّت الدور العالمية صيحات كثيرة في مختلف مجموعاتها لهذا العام، لذا ستتوهين بين الخيارات المتوافرة أمامكِ. قصات وأقمشة وألوان ستضاعف جمالكِ وروعتكِ،

ولتحقيق ذلك، تعرفي على القطع الضرورية في العام 2020، وبالتالي ستلفتين الأنظار بإطلالة مواكبة للموضة.

تصاميم مصنوعة من الجلد الملوّن

يحمل الجلد الملوّن طابعًا منعشًا، وقد اختاره المصممون لصناعة أجمل تصاميم الأزياء والأكسسوارات،

والتي ستلقى إقبالًا واسعًا من كل سيدة تعشق الإطلالات الجريئة والحيويّة. إنها خيار مناسب لكِ، وفي كل المواسم، فأدرجيها على قائمة التسوق خاصّتكِ.

حذاء الـ Loafers بالكعب العريض

إذا كنتِ تبحثين عن أكسسوار يمنحكِ الأناقة ويتيح لكِ التحرك براحة في الوقت نفسه، فحذاء الـ Loafers بالكعب العريض هو خياركِ المثالي. يمكنكِ تنسيقه مع مختلف إطلالاتكِ، فهو من القطع الرائعة مع تصاميم الدنيم،

وأيضًا مع الفساتين والتنانير والملابس الكلاسيكيّة، ولكن لا تختارينه أبدًا للسهرات والمناسبات، وإلا ستفسدين إطلالتكِ.

تصاميم الـ Vest

Advertisements

بعد أن كانت من القطع الضرورية في خزانة الرجل، أثبتت الـ Vest أنها من القطع المفضلة لدى النساء، بعد أن قدّمها مصممو الأزياء بتصاميم أنثوية رائعة في مواسم عدّة.

وهذا العام، يبز هذا التصميم بخيارات رائعة تحاكي مختلف الأذواق والإطلالات، لذا يمكنكِ أن تنسّقي الاـ Vest مع الإطلالات العملية المريحة، أو مع الأنيقة الكلاسيكية كما يحلو لكِ.

الأحذية المرفقة بسلسلة معدنية

تتنوع تصاميم الأحذية وتتزين في كثير من الأحيان بعناصر لافتة، مثل السلاسل المعدنية.

فهذا التفصيل المميّز سيضاعف جمال إطلالتكِ، وهو يزين مختلف الأحذية، المسطّحة والمخصّصة للسهرات، والتي تمنحكِ أناقة استثنائية.

الشورت بطول الركب

رصدنا الشورت بقصة تصل إلى الركبة على الكثير من منصّات عروض الأزياء هذا العام، فقد برز بمختلف الألوان لأجمل أنواع الأقمشة. وقبل اختياره،

من المهم أن تعرفي كيفية تنسيق الشورت وفقًا لشكل جسمكِ، واعتمدي ما يتناسب معه من أكسسوارات لتمنحي إطلالتكِ التميز والحيوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبرز صيحات الأكسسوارات التي لا تستغني عنها الفاشينيستا العربيات

الأحذية الشفافة نجمة شتاء 2020