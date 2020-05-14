مكياج ناعم للشابات من النجمة حلا الترك... طبقيه للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - مع اقتراب موعد عيد الفطر، لا بد أنك تفكرين في إطلالة ناعمة ومكياج خفيف يمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً. ولذلك، نرصد لك في هذا المقال، طريقة تطبيق مكياج ناعم للفتيات مناسب للعيد على طريقة النجمة الشابة حلا الترك.



أساس خفيف للبشرة

أساس خفيف للبشرة



للحصول على مظهر بشرة مشرق وخال من العيوب، بطريقة ناعمة كالنجمة حلا الترك، قومي في البداية بتطبيق القليل من كريم الأساس على بشرة وجهك، على أن توزعيه بالتساوي لتفادي المبالغة، واحرصي على اختيار لون يكون مطابقاً للون بشرتك. من ثم، طبقي الكونسيلر، على أن يكون بلون أفتح قليلاً من لون بشرتك. من ثم، طبقي البلاش الوردي على وجنتيك، فهو يعمل على إضاءة وجهك ومنحك إشراقة وتوهجاً طبيعياً.

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مكياج عيون ناعم

مكياج عيون ناعم



طبقي القليل من البرايمر على الجفن العلوي ووزعيه بشكل متساوٍ، وذلك للحصول على مكياج عيون ثابت وأنيق. من ثم، طبقي ظل العين بلون فاتح عند زاوية العين الداخلية، وبلون أغمق قليلاً عند زاوية العين الخارجية. بعدها، ارسمي خط آيلاينر رفيعاً على طول الرموش العليا، وتجنبي دائماً استخدام الكحل الأسود داخل العين، فهذه الخطوة تظهر عينيك غائرتين وتجعلك تبدين أكبر سناً، لكن بإمكانك استبداله بخط رفيع من الكحل تحت العين مع خط الرموش حتى نصف العين، أو تحددين داخل العين بالكحل الأخضر الذي يعمل على إبراز العين وإظهارها أكثر وسعاً، لكن بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة. وللحصول على رموش طويلة بدون استخدام الرموش الاصطناعية، استخدمي آلة تجعيد الرموش واستخدمي طبقات عدة من الماسكرا.



روج نيود

روج نيود



نظراً الى صغر سنها، تبتعد النجمة حلا الترك عن ألوان أحمر الشفاه الداكنة وتلك الفاقعة التي لا تليق بعمرها، لذلك نراها غالباً ما تعتمد أحمر الشفاه النيود بتدرجاته المختلفة، فهو لون هادئ يلائم سنها ويمنحها طلة ناعمة. انطلاقاً من ذلك، قومي باستخدام أحمر الشفاه النيود بدرجة تختارينها وفق رغبتك، وارسمي به شفتيك بطريقة ناعمة ومتقنة.

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