مستحضرات عليك تجربتها هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - مستحضرات جديدة عليك تجربتها هذا الموسم، ألوان حيوية ولافتة للصيف. ترطيب عميق للبشرة بلون طبيعي مع هايلايتر مضيء وظلال عيون مميّز مع ألوان أحمر شفاه لا تقاوم . تعرفي على جديد الماركات واختاري منها ما يليق بك .
ظلال عيون" أي كولور ماجيك لكجيري باليت من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Eye Color Magic Luxury Palettes
ماسكرا " باشين آيز من دولتشي أند غابانا " Dolce&Gabbana Passioneyes
هايلايتر " دايمند فاي كوغناك كاندي من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Diamond Veil Cognac Candy
أحمر شفاه " ساتان ليبستيك فيوليه من هيرمس" Hermes Satin Lipstick Violet
أحمر شفاه " باربي ليبستك من ماك" Mac Cosmetics Barbie Lipstick
هايلايتر " هالو غلو ديو من سماش بوكس" Smashbox Halo Glow Highlighter Duo
كريم أساس مرطب" ماراكوجا تنتيد هادريتر من تارت" Tarte Cosmetics Maracuja Tinted Hydrator
ظلال عيون" مون داست آي شادو من اربان ديكاي" Urban Decay Moondust Eye Shadow
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