كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - مستحضرات جديدة عليك تجربتها هذا الموسم، ألوان حيوية ولافتة للصيف. ترطيب عميق للبشرة بلون طبيعي مع هايلايتر مضيء وظلال عيون مميّز مع ألوان أحمر شفاه لا تقاوم . تعرفي على جديد الماركات واختاري منها ما يليق بك .

ظلال عيون" أي كولور ماجيك لكجيري باليت من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Eye Color Magic Luxury Palettes أي كولور ماجيك لكجيري باليت من شارلوت تالبيري

ماسكرا " باشين آيز من دولتشي أند غابانا " Dolce&Gabbana Passioneyes باشين آيز من دولتشي أند غابانا



هايلايتر " دايمند فاي كوغناك كاندي من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Diamond Veil Cognac Candy دايمند فاي كوغناك كاندي من فانتي بيوتي

أحمر شفاه " ساتان ليبستيك فيوليه من هيرمس" Hermes Satin Lipstick Violet ساتان ليبستيك فيوليه من هيرمس



أحمر شفاه " باربي ليبستك من ماك" Mac Cosmetics Barbie Lipstick باربي ليبستك من ماك



هايلايتر " هالو غلو ديو من سماش بوكس" Smashbox Halo Glow Highlighter Duo هالو غلو ديو من سماش بوكس



كريم أساس مرطب" ماراكوجا تنتيد هادريتر من تارت" Tarte Cosmetics Maracuja Tinted Hydrator ماراكوجا تنتيد هادريتر من تارت



ظلال عيون" مون داست آي شادو من اربان ديكاي" Urban Decay Moondust Eye Shadow مون داست آي شادو من اربان ديكاي تابعي المزيد: تشقير الحواجب في المنزل بخطوات سهلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستحضرات عليك تجربتها هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.