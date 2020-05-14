ألوان شعر صيفية جديدة اعتمديها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:58 مساءً - مع كل موسم جديد، تظهر ألوان شعر جديدة سرعان ما تصبح رائجة جداً بين النساء. وهذا الصيف، هناك مجموعة من صبغات الشعر بألوان حيوية رائعة ستكون الموضة الأبرز، وهي ستمنحك مظهراً متجدداً وإطلالة مميزة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أبرز ألوان الشعر لصيف 2020، والتي استوحيناها من النجمات العالميات، فاعتمدي من بينها ما يناسبك.



الأرجواني الداكن

الأرجواني الداكن



يعد الأرجواني الداكن من أبرز ألوان الشعر لهذا الصيف، وهو لون حيوي ومميز، وسيمنحك إطلالة صيفية تلفت الأنظار إليك. اعتمديه على طريقة النجمة نيكول ريتشي Nicole Richie. وإذا كان يتعذر عليك أن تقصدي مصفف الشعر بسبب الحجر المنزلي، بإمكانك استخدام Extreme Purple Coloring Conditioner من Overtone.

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الأسود

الأسود



الأسود هو من أجمل ألوان الشعر المناسبة للفصول كافة، لا سيما فصل الصيف، لكن احرصي على تجنب الأسود الداكن، بل اعتمدي الأسود الحيوي من خلال اعتماد درجتين أغمق أو أفتح من لون شعرك الطبيعي، وذلك على طريقة النجمة ميلا كونيس mila kunis واحرصي على تعزيز لمعان شعرك من خلال اعتماد ماسكات الشعر المغذية والزيوت الطبيعية المرطبة للشعر.



البرغندي الداكن

البرغندي الداكن



إذا كنت تمتلكين بشرة زيتونية كالنجمة زيندايا Zendaya، فلا تترددي هذا الصيف في اعتماد صبغة الشعر باللون البرغندي الداكن، أو الأحمر القرمزي. فهذا اللون هو من أبرز ألوان الشعر الرائجة لهذا الصيف، وهو سيضفي على مظهرك لمسة أنثوية جذابة.

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البايبي لايت

البايبي لايت



يعود البايبي لايت هذا الصيف ليحتل حيزاً كبيراً في موضة الشعر، وهو يتميز بمنح خصلات الشعر من اللون الداكن درجات أفتح لوناً، وهو اللون الأكثر رقة بين ألوان الشعر، فلا تترددي في اعتماده على طريقة النجمة جسيكا ألبا Jessica Alba، واعتمدي درجات الكاراميل دون الابتعاد عن لون شعرك الطبيعي.



العسلي الداكن

العسلي الداكن



تميل كثيرات من النساء الشقراوات خلال فصل الصيف الى التحول الى درجات الشعر الدافئة، في مقدمها العسلي الذي يعد من أبرز صبغات الشعر لصيف 2020، فهو لون دافئ جداً وغني، كما أنه يمنح المرأة إطلالة أنثوية ناعمة. اعتمديه على طريقة النجمة توني كوليت toni collette.

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