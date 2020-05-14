تصاميم حقائب صيف 2020 لن تفارق اطلالاتكِ لشدّة روعتها،

فهي برزت بخيارات ستجدين من بينها حتمًا ما يتناسب مع أسلوبكِ، لتكوني الأجمل والأروع في كلّ الأوقات.

فهذا الموسم مليء بالصيحات الرائعة التي ستعشقين اعتمادها والتميز بها.

أنتِ بالاطبع لا تخرجي من منزلكِ من دون حقيبتكِ، فهي أكسسوار لا تستغني عنه أيّ امرأة عصرية ومواكبة للموضة، إذ أنّها ضرورية لإكمال الإطلالة من جهة، ولحفظ أغراضكِ الشخصية من جهة أخرى. ولتحافظي على روعتكِ،

رصدنا لكِ 8 تصاميم حقائب لن تفارق إطلالاتكِ في صيف 2020 لشدة روعتها.

حقائب القش لأجمل إطلالة صيفية

من مجموعة Celine لربيع وصيف 2020

تمنحكِ حقائب القش الكثير من التميّز، وهي من صيحات الموضة التي تعود من الستينات، لذا نسّقيها مع مختلف إطلالاتكِ النهارية، إذ أنها لا تتلاءم مع إطلالاتكِ إلى المناسبات الرسمية،

فنسّقيها مع أجمل الفساتين والشورتات والبلوزات التي تعكس أروع الصيحات.

الحقائب الصغيرة جدًّا

في العام الماضي، برزت الحقائب الصغيرة جدًا كأكسسوار رائع، فلاقت إقبالًا كبيرًا، خصوصًا من النجمات. ولذا، شقّت طريقها مثبتة روعتها في العام 2020 أيضًا، فبرزت في الكثير من عروض الأزياء. وقد تجد الكثيرات أنّ اعتمادها أمر غريب، إذ أنّها قد لا تتسّع للأغراض،

إلّا أنّها تمنحكِ الكثير من الأنوثة والتميز، فاحرصي على تنسيقها مع ملابسكِ.

الحقيبة المصنوعة من الجلد المشبوك

الحقيبة المصنوعة من الجلد المشبوك هي خيار رائع لتتميزي هذا الصيف بإطلالة تجعلكِ مميزة عن غيرك،

وقد برزت بألوان وأشكال مختلفة، الأمر الذي يتيح لكِ تنسيقها مع مختلف إطلالاتكِ.

حقائب الكروشيه رائعة في الصيف

لا تستغني عن حقائب الكروشيه هذا الصيف، وهي تتناسب مع مختلف الإطلالات، وستضاعفين روعة أسلوبكِ إذا نسّقتها مع تصاميم الملابس المخرّمة،

Advertisements

التي تبنّاها مصمّمو اللأأزياء بالاعتماد على أقمشة ربيعية لن تفارقكِ هذا الموسم، مثل الكروشيه والدانتيل، لتزدادي أنوثة وجمالًا.

الحقيبة على شكل صندوق

بعيدًا عن تصاميم الحقائب التقليدية، لفتتنا تلك المستوحاة من شكل الصندوق، والتي تنوعت بتصاميمها لتحاكي مختلف الأذواق، فأتت إمّا بسيطة أو جريئة.

هذه الحقيبة الاستثنائية هي من أجمل الأكسسوارات، لذا نسّقيها مع إطلالاتكِ لتتميزي بأسلوب مواكب للموضة وتضاعفي روعتكِ.

تصاميم الحقائب الخارجة عن المألوف

برزت تصاميم الحقائب الخارجة عن المألوف ضمن مجموعات مختلفة في ربيع وصيف 2020،

وهي خيار لا تجرؤ على اعتماده سوى من لا تهاب كسر القواعد والتميز إلى أقصى الحدود.

الحقيبة المرفقة بإبزيم تمنحكِ الأنوثة والعصريّة

من بين الحقائب التي لفتتنا لهذا الصيف، تلك المرفقة بإبزيم صمّم على شكل الأحرف الأولى للمصمم،

أو من وحي الأشكال الهندسية. وبرز هذا التفصيل على مختلف أنواع الحقائب، مثل الـ Clutch وحقيبة الكتف والـ Cross body وغيرها.

الحقيبة الكبيرة مثالية لهذا الفصل

تتيح لكِ الحقيبة الكبيرة الاحتفاظ بالكثير من الأغراض، وهي من الصيحات الرائجة جدًا في ربيع وصيف 2020، وسترافق معظم إطلالتكِ لتعكس جرأتكِ وحبّكِ للتميز. وبالمناسبة،

هناك استخدامات للحقيبة الكبيرة تفيدكِ في فترة العزل المنزلي، إذًا يبدو أنّكِ ستستفيدين منها كثيرًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حقائب يد كلاتش مرصعة لسهراتك المسائية

إطلالات فاشينيستا تؤكد أن الموضة المتحفظة يمكنها أن تتبع آخر الصيحات