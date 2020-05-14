لهذا السبب يفقد المصاب بفيروس كورونا حاسة الشم



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر فقدان حاسة الشم أحد الأعراض الرئيسية عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ولكن لماذا يحصل هذا؟

وتفيد وكالة نوفوستي الروسية للأنباء نقلا عن دراسة أمريكية منشورة، أن علماء من الولايات المتحدة أجروا دراسة علمية، سمحت نتائجها بتفسير سبب فقدان حاسة الشم، الذي يعتبر أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع"RToNLiNE".

وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون على الفئران المخبرية، أن فيروس كورونا المستجد يتوغل في الجسم بمساعدة البروتينات التي تساعد على التعرف على الروائح. هذه البروتينات تنتج في تجويف الأنف، وهي عند الفئران المسنة أكثر عددا مقارنة بالفئران الفتية.

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واستنادا إلى هذه النتائج، لا يستبعد الباحثون، أن تكون هذه الآلية صحيحة أيضا للناس، مشيرين إلى أن هذا يوضح أيضا لماذا كبار السن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن ألكسندر سيمينوف، نائب مدير معهد بحوث باستور لعلم الأوبئة والحياة المجهرية، قد أعلن في وقت سابق، أن فيروس كورونا المستجد لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، بل وأيضا القلب والأوعية الدموية.

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