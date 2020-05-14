القاهرة - لايف ستايل برزت منذ مدة صيحة تصاميم الكيمونو الجذابة والتي انتشرت بقوة لما تضفية من لمسات أنيقة ومميزة على أي اطلالة، مع امكانية التألق بمختلف تصاميم الكيمونو بأكثر من ستايل وبمختلف المناسبات وبشكل خاص بالأسلوب الكاجوال أو السمارت كاجوال. تتنوّع طرق وأساليب تنسيق الكيمونو الطويل وأبرزها مع الجينز باطلالات شبابية وجذابة باعتماد الكيمونو المعرّق والملون مع التيشرت السادة والأحذية الرياضية العملية أو الصنادل الصيفية الجذابة بالكعب العالي أو المتوسط، كما بامكانك تنسيق الكيمونو الطويل بستايل أنثوي وجذاب مع الفساتين الطويلة أو القصيرة أو مع التنانير والتوبات وعليك الحرص عند انتقائك للكيمونو الملون بتنسيقه مع تصاميم وأزياء بألوان سادة وأساسية كالأبيض والأسود أو الرمادي مثلاً. قـــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــــــضًأ :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تألقي بتصاميم "الكيمونو" بأكثر من "ستايل" في مختلف المناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.