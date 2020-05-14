موديلات فساتين ميدي محتشمة بأسلوب الملكات وزوجات الرؤساء

واشنطن - لايف ستايل تمنحكِ تصاميم الفساتين الميدي المحتشمة إطلالات قمّة في الأناقة والرقي، خاصة عند اختيارك للقصة والموديل المناسب لشكل قوامك والتي ستظهوك بأجمل صورة. ولفتت نظرنا إطلالات مميزة بمختلف تصاميم الفساتين الميدي التي تألقت فيها كل من الملكة رانيا والملكة ليتيزيا وميلانيا ترامب وإيفانكا ترامب، والتي اختارت كل منهن أجمل وأبهى الإطلالات بمختلف تصاميم الفساتين الميدي منها بالقصات الضيقة أو المستقيمة أو بالقصات المنسدلة بستايل وجذاب ومنها بإطلالات سادة بألوان جذابة وراقية ومنها الملونة بنقشات أنيقة كالورود أو الخطوط. قد يهمك أيضًا: Advertisements

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