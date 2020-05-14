7 ساعات تثير الرجل العصري

أكبر معرض للساعات الفاخرة افتتح ابوابه في بازل للسنة المئة على التوالي، وقد استضاف أكثر من 300 دار فاخرة للساعات والمجوهرات، تنافست فيما بينها في تقديم الأفضل.

وقد ظهرت الكثير من التصاميم المميّزة والجميلة التي تحاول من خلالها هذه العلامات الفاخرة تأكيد إبداعها وتميّزها و قدرتها العالية على ابتكار تصاميم معقدة ومميّزة.

وقد اخترنا من الساعات الجديدة بضعة تصاميم عصرية ورياضية الهوى، ومدعّمة بالتعقيدات التقنية للرجل الأنيق الراغب في التميّز.

1- "سوبر فاست بورشه موتوسبورت 919- ليمتد فيكتور إديشون" Superfast Porsche Motorsport 919- Limited Edition من "شوبارد" Chopard.

وهي ساعة تم ابتكارها لتكريم فوز فريق بورشه موتورسبورت في بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC) لعام 2015. وقُدّمت الساعة بإصدار محدود من 17 ساعة فقط، تتسم بتصميمها العصري الأنيق.

صنعت العلبة من الستانلس ستيل، وبلغ قياس قطرها 45 ملم، بينما تميّزت بالقدرة على مقاومة الماء، حتى عمق 100 متر. وزوّد إطار زجاجها بمقياس تاكيمتر لتحديد المسافات بسرعة، وقد صنع الإطار من الذهب الوردي 18 قيراطاً،

بينما تثبته ثمانية براغي مطلية باللون الأسود

تحتضن الساعة بخطوطها القوية آلية ميكانيكية عالية الدقة هي حركة كرونوغراف ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة Chopard 03.05-M.

مع لمسات نهائية تستحضر في الأذهان صورة محركات سباقات السيارات. واكتسى تاج الساعة المثبّت بالبراغي بحلة من المطاط الأسود، فبدى شبيهاً بعجلة القيادة، وقد استمد ميناؤها لونه الفضي من الرمادي المعدني الشهير المميّز للصانع الألماني،

بينما تستحضر تخطيطات الميناء إلى الأذهان صورة الناشر الخلفي لسيارة بورش الهجينة Porsche 919 Hybrid للسباقات، وفي السياق ذاته يظهر الرقم "919" داخل المستطيل الأحمر في عداد الساعات، ليتطابق مع أرقام سيارات البورش التي تشارك في بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC).

2- "أوكتو فينيسيمو سكيليتون" Octo Finissimo Skeleton من "بلوغاري" Bulgari هي ساعة مميّزة وجميلة الشكل سمحت للدار بالانخراط في قلب الحركة وتعقيدات الساعات. ستعجب محبّي الدقة بسبب نحافتها ومينائها المكشوف وهندستها البسيطة والمعقدة في الوقت نفسه.

أما استعمال اللون الأسود، فيضيف إلى حسيّة الشكل والمتعة البصرية.

كل مكون من مكوناتها صُنع بدقة متناهية وأصبح جزءاً من التركيبة التي تشبه الدانتيل الثري المعزز بالذهب.

ساعة ثرية ونارية الطابع زُوّدت بعيار الحركة BVL 128SK وهي حركة ميكانيكية يدوية التعبئة، تملأ الثواني الصغيرة واحتياطي الطاقة.

واللافت أن سمك الحركة لا يتعدى 2.35 ملم، وقد زُوّدت باحتياطي طاقة يصل إلى 65 ساعة.

3- "بيغ بانغ يونيكو سافاير أول بلاك" Big Bang Unico Sapphire All Black من "هوبلو" Hublot

. تحتفل فيها الدار بمرور عشر سنوات على إطلاق مفهوم All Black، وللاحتفال بعيد هذه الصيحة الحالية التي لا بدّ من اعتمادها، تقلب Hublot القواعد الطبيعية وتستخدم الشفافية لتعزيز مفهوم جديد بين الظاهر منها والخفيّ. فالجهة الخارجية للساعة باتت خفية،

ليتمّ الكشف عن هيكلها وحركتها بشكل واضح تماماً.

تتعدّى ساعة Big Bang Unico Sapphire All Black المواد المستعملة في صنعها، وقد ابتكرت من قوالب زجاج السفير المدخّن الصلب والمقاوم للخدش وصنعت منها إصدراً محدوداً من 500 قطعة.

4- "أفنغر هوريكاين" Avenger Hurricane من "بريتلنغ" Brietling.

ثورة في عالم صناعة الساعات بقطرها البالغ 50 ملم، وعلبتها المتينة والخفيفة في الوقت نفسه والمصنوعة من مادة مستقبلية تم إطلاق اسم بريتلايت Breitligaht وهو أخف من التايتانيوم بـ 3.3 مرة، ولكنه أكثر صلابة يقاوم الخدوش والتلف يقاوم المغناطيس وثابت في وجه التغيرات في الحرارة ولا يسبب حساسية.

طلتها سوداء بالكامل، مع القليل من النفحات الصفراء وأرقام مستوحاة من عالم الطيران.

الحركة كاليبر B12 ذاتية التعبة كرونوغراف،

تظهر الوقت على مدى 24 ساعة كما عند الجيش والطيارين، وفيها كرونومتر وافقت عليه COSC الجمعية السويسرية لاختبار الكرونومتر.

المؤشرات تضيء في الظلام الغطاء من كريستال السفير المقاوم للوهج، وبسبب السوار الذي يجمع المطاط وألياف من القماش العسكري المتين، فإنها تقدم الراحة لمن يرتديها.

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تقاوم الماء حتى عمق 100م وزودت باحتياطي طاقة يصل إلى 70 ساعة.

5- "غراند ماستر تشايم" Grandmaster Chime من "باتيك فيليب" Patek Philippe تم الإعلان عنها بتصميم خارجي مبتكر ومميز. تتميّز بعشرين تعقيداً، بينها خمس وظائف لأعمال الضرب،

تعيد تحديد المعايير القياسية.

تتميّز بوضوح، بغلافها من الذهب الأبيض ونقوش جلوشا اليدوية، وقد صنعت منها 7 ساعات بإصدار محدود تذكاري وكل ساعة في غلاف من الذهب يحمل زخارف رائعة محفورة يدوياً على كل جوانبها. وقد بيعت ستّ من هذه الساعات لهواة جمع ساعات الدار، أما السابعة فيمكن الاستمتاع بها قريباً في متحف.

ومع ذلك،ولتظل نابضة بالحياة سيقوم العيار GS AL 36 QIS FUS IRM من الآن فصاعداً بضرب الوقت والتاريخ والمنبه الذي يضمن ضبطه بدقات من داخل الساعة. وقد زودت الساعة بستة تعقيدات حاصلة على براءة اختراع.

وفضلاً عن ذلك، فإنها ساعة بوجهين يمكن ارتداؤها مع أي ميناء مواجهاً للأعلى واحد يركز على الرنّات،

والآخر للتقويم الدائم اللحظي الكامل ويمكن عكس الوجه بسهولة.

الصوت الذي يصنع التعقيدات الفائقة تتضمّن مصفوفة التعقيدات الصوتية، الضربات الكبرى والضربات الصغرى، مكرر الدقائق، والتنبيه الصوتي مع الإشارة إلى وقت التنبيه الحالي، ومكرر التاريخ الذي يضرب التاريخ عند الطلب. تُضرب نغمات الوقت على ثلاثة صنوج،

ما ينتج عنه صوت واضح، ضخم، يسهل استيعابه بما جعله علامة المسجلة. Patek Philippe .

6- "أوميغا كو أكسيال ماستر كرونومتر كاليبر 8900" Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900 من "أوميغا" Omega هي ساعة مميّزة تأتي بنموذجين، إما مع علبة من التايتانيوم مع نايترات السليكون Si3N4 وحلقة مطاطية أو علبة من الستيل مع سيراميك أسود. سوارها من المعدن أو الجلد مع إطار مطاطي.

قطر الساعة 43.50 ملم. ميناؤها من السيراميك الأسود المصقول أو التيتانيوم المحزز مع مؤشرات من الروديوم. وزُوّدت ببُزال دوار للغطس.

فيها حركة أوتوماتيكية ذاتية التعبئة تقاوم المغناطيس، مع احتياطي طاقة يصل إلى 60 ساعة،

وهي تقاوم الماء حتى عمق 600م، ما يجعلها الخيار المثالي للغطاسين ومحبّي المغامرة.

7- "ماستر بيس سكيلتون كرونوغراف" Masterpiece Skeleton Chronograph من موريس لاكروا Maurice Lacriox. تجمع بين المتطلبات التقنية ذات الحركة المكشوفة، مع تعقيد مميز هو الكرونوغراف.

قطر الساعة 45 ملم، وهو يأتي بثلاثة أنواع من الستيل، مع ميناء فضّي أو من الPVD

، مع ميناء مماثل وأخيرا الستيل الفاخر مع ميناء فضي و بُال ذهبي.

كل نموذج تلعب علبته على التناقض بين المصقول والمشطوب،

ما يوحي بالعمق لتحفيز حامل الساعة على النظر إلى كل عنصر من عناصرها.

الحركة مصنعة خصيصا للدار،

عند مؤشر الساعة 3 يظهر كرونوغراف الثلاثين دقيقة، بينما عند الساعة 9 هناك مؤشر للثواني وفي قلبه يدور اللوغو حرف M بدقة لا متناهية.

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