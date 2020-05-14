دليلك الكامل للحصول على لحية مثالية واختيار ما يناسب وجهك

أفضل شيء في اللحى هو أنك تستطيع تطويعها كما تحب وتشذيبها كيفما أردت بما يجعلك تبدو أكثر أناقة ويزيد إطلالتك تميزًا،

تستطيع إطلاق لحيتك وتشذيبها أو التخلص منها متى أردت.

بإمكان الرجال استخدام لحيتهم لتغيير شكلهم والظهور في إطلالات جديدة ومختلفة طوال الوقت.

لكن قبل أن تبدأ عملية قص لحيتك أو تشذيبها فمن الضروري أن تعلم ما هو طول اللحية الذي يناسب وجهك، وما هي المدة التي ينبغي أن تبقى فيها اللحية على وجهك،

وكيف تحصل على هذه اللحية أو تلك، وفيما يلي نُقدم لك دليلاً كاملاً للحصول على اللحية المثالية واختيار ما يناسب وجهك.

لحية غاندالف الكاملة

اللحية الكاملة التي أطلق عليها اسم غاندالف وهو اسم أحد الشخصيات الشهيرة في سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر والذي ظهر بلحية كبيرة وكاملة،

يستغرق نمو هذه اللحية فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر،

لذلك كُن مستعدًا وجاهزًا لما سيبدو عليه شكلك في الفترة التي تسبق اكتمال لحيتك، واعلم أنك ستقضي فترات طويلة أمام المرآة.

هل تناسبك لحية غاندالف؟

تناسب هذه اللحية الأشخاص الذين يستطيعون إطلاق لحية كاملة،

ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في عين الاعتبار وهي أن هذه اللحى تلائم الشخصيات الجريئة والذين لديهم قدر كبير من الثقة بأنفسهم.

كيف أحصل على لحية غاندالف؟

قم بزيارة الحلاق كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كي يشذب لك لحيتك وينظفها، وكذلك عليك الاعتناء بها جيدًا وغسلها بالشامبو ووضع الزيت الخاص بها كل يوم تقريبًا.

اللحية الطويلة

اللحية الطويلة لا تفقد رونقها أبدًا فهي تحدد معالم وجهك وتجعلك تبدو أكثر جدية، ويظن البعض أنها تجعلهم أكثر جاذبية.

وتحتاج عادة إلى فترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة، وكذلك تتطلب القيام بمجموعة من الأمور للاعتناء بها.

هل تناسبك اللحية الطويلة؟

تناسب اللحية الطويلة الأشخاص أصحاب الشعر الكثيف الذين ينمو الشعر في كل وجههم دون فراغات، بإمكانك استخدام شعر اللحية لتخبئة بعض العيوب أو المشكلات التي تجدها في وجهك، على سبيل المثال إذا كانت ذقنك صغيرة فإن إطلاق لحية طويلة قد يجعلها تبدو أكبر،

وإذا كان وجهك نحيلاً نوعًا ما فإن اللحية الطويلة قد يجعل وجهك يبدو أعرض.

كيف تحصل على لحية طويلة؟

بمجرد أن تصل لحيتك للطول الذي تريده، سيكون عليك استخدام الشامبو والبلسم لغسلها والاهتمام بها كل عدة أيام، وإذا لم تفعل ذلك فإنك تخاطر بأن تصبح جافة وأن تؤذي الجلد الذي يوجد أسفلها. كذلك عليك وضع زيت اللحية على الجذور وتدليك اللحية بيديك.

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ويُنصح بزيارة الحلاق كل أسبوعين تقريبًا كي يقوم بتشذيبها وقصها والحفاظ على الطول الذي تريده.

السكسوكة

واحدة من أكثر أشكال اللحى شعبية والتي يقوم بها الكثير من الرجال في أعمار مختلفة، لحية أنيقة وليست طويلة جدًا ولا قصيرة،

يتطلب نموها فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع وبعدها عليك بدء تشذيبها وقصها.

هل تناسبك السكسوكة؟

السكسوكة خيار مثالي إذا كنت تعمل في بيئة ذكية، وإذا أردت الظهور في إطلالة أنيقة وأن تبقى متسقًا مع المكان الذي تتواجد فيه، وكذلك هي خيار رائع للأشخاص الذين يتطلعون إلى إبراز عظام الوجنة أو جعل خط الفك أقوى،

وفي الوقت نفسه فإنها مثالية لأصحاب الوجوه الممتلئة الذين يريدون جعل ذقنهم أصغر، أو تنحيف الوجه المستدير.

كيف تحصل على السكسوكة؟

قم بتشذيب لحيتك كل ثلاثة أو أربعة أيام كي تحصل على الطول الذي تريده، مع قص الشعر وجعله أقصر من عند منطقة الأذن.

احرص على ترطيب لحيتك باستمرار من خلال غسلها بالماء و تجفيفها بالمنشفة، ومن ثم وضع كمية من المرطب عليها.

اللحية القصيرة

تناسب اللحية القصيرة الأشخاص الذين ينمو الشعر في وجههم بأكمله، ولكن عليك أن تكون صبورًا في المراحل الأولى من نمو الشعر والانتظار حتى يصل إلى الطول الذي تريده.

يتطلب نمو اللحية القصيرة حوالي عشرة أيام تقريبًا.

هل تناسبك اللحية القصيرة؟

خيار مثالي للأشخاص الذين لديهم قدر كبير من الشعر في وجوههم،

ومع نمو الشعر احرص على أن يملأ شعر لحيتك الفراغات الموجودة في وجهك.

كيف تحصل على اللحية القصيرة؟

استخدم أداة لتشذيب لحيتك كي لا يزيد طولها على 3 مم،

وإذا كان شاربك ينمو أسرع من لحيتك فربما عليك جعل الاثنين متساويين، وتذكر أن تتخلص من أي شعر مُعلق فوق شفتك العلوية باستخدام أدوات التشذيب، ولا تنسى أنك في حاجة إلى استخدام مُرطبًا للحفاظ على وجهك بحالة جيدة.

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