ماذا تعني آلام الظهر بعد الجري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت حركة "الظهر الصحي" إن الشعور بآلام الظهر بعد الجري يدل على ضعف عضلات الجذع، التي من المفترض أن تدعم عضلات الظهر أثناء الجري.

وأضاف الخبراء الألمان أنه يمكن تقوية عضلات الجذع من خلال التمارين الرياضية مثل تمرين البلانك، وهو تمرين من تمارين القوة، ويتم تنفيذه بواسطة الاستلقاء على البطن، ومن ثم رفع البطن عن الأرض والاعتماد على أصابع الرجلين واليدين (على الراحتين أو المرفقين) مع الحفاظ على استقامة الجسم.

كما يمكن تجنب آلام الظهر من خلال ارتداء حذاء مخصص للجري وذي مقاس مناسب مع اختيار أسلوب جري مناسب.

أما إذا كانت آلام الظهر شديدة وتمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم، فيجب حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأنها قد تشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي.