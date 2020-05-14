الامارات | الكمامة أساسية في الوقاية.. لكنها مميتة في هذه الحالة!

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة أساسية في الوقاية.. لكنها مميتة في هذه الحالة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انهار شاب صيني من مدينة ووهان بعد أن ركض لمسافة تزيد عن 3 كيلومترات وهو يرتدي كمامة وقاية من كورونا، سبب انهياره ضرر رئوي أحدثته الكمامة. ولهذا السبب قررة الحكومة الصينية منع تلامذة المدارس من ارتداء الكمامة في دروس الرياضة. بحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية التي نشرت القصة، أن الشاب الصيني "زهانغ" البالغ من العمر 26 عاماً سقط أرضاً وهو يعاني من فشل رئوي بعد أن ركض لمسافة طويلة وهو يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا. وعزا الأطباء حالته إلى ضغط كبير تعرضت له رئتاه بسبب تسارع أنفاسه وهو يركض مرتدياً كمامة واقية من فيروس كورونا.

و أن الجراحين في أحد مشافي ووهان الذي أُدخل أليه الشاب معرّفاً بالاسم الرمزي "زهانغ بينغ" شخصوا وجود ثقب في رئته اليسرى، وقد تقلص بعد العلاج بنسبة 90% من حجمه حال دخول المصاب إلى المشفى.

ويقول الأطباء الذي عالجوا "زهانغ" إنه قد أصيب باسترواح رئوي، وهو عارض يظهر على المصابين بالربو وذات الرئة والسل، كما إنه يظهر في بالناحلين من الرجال طوال القامة، وكذلك يظهر عند المدخنين.

وشخص د.شين بايون الاخصائي في المشفى الذي رقد فيه "زهانغ" سبب إصابته بكونه نحيفاً طويل القامة علاوة على ارتدائه الكمامة لفترة طويلة أثناء ممارسته رياضة الركض. السلطات الصينية وبعد أن خففت شروط العزلة بسبب جائحة كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان في الصين منعت التلامذة والطلبة من ارتداء كمامات الوقاية إبان دروس الرياضة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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