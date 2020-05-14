شبشب البابوش المغربي موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع شبشب البابوش المغربي على عرش موضة الأحذية النسائية في صيف 2020 ليمنح الأقدام تهوية جيدة وإحساسا بالراحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن شبشب البابوش المغربي هو شبشب مسطح يمتاز بمقدمة مدببة ويأتي مصنوعا من الجلد الناعم، كما يأتي النعل مصنوعا من الجلد أيضا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن شبشب البابوش يزهو بألوان جذابة كالفوشيا والموف والفضي إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض، كما أنه يزدان بتطريزات ذات أشكال جذابة مثل التيجان والأناناس والنخيل.

ولا يصلح البابوش للمنزل فقط، بل يمكن ارتداءه بالخارج أيضا؛ حيث إنه يتناغم مع الجينز والتنورة والفستان والتنورة بقصة السروال.