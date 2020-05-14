ما سبب تساقط رموشك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد تساقط الرموش بمثابة كابوسا مزعجا؛ حيث إنه يحرم المرأة من التمتع بإطلالة الدمية الساحرة. فلماذا تسقط الرموش؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن تساقط الرموش له أسباب عدة، أبرزها العناية الخاطئة مثل استعمال ماسكارا تحتوي على مواد ضارة كالإضافات التخليقية والمواد العطرية.

وأضافت البوابة الألمانية أن تساقط الرموش قد يرجع أيضا إلى استخدام المُجعّد بعد تزيين الرموش بالماسكارا؛ حيث تكون الرموش متصلبة ومن ثم أكثر عُرضة للتقصف والتساقط.

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وأشارت "هاوت.دي" إلى أن تساقط الرموش قد يعدو كونه مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد يشير إلى مشكلة صحية كنقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين A و B و E والبيوتين.

وتشمل الأسباب المرضية أيضا الأمراض الجلدية بالقرب من الجفن كالتهاب الجلد العصبي والهربس والصدفية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع تساقط الرموش إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم على سبيل المثال بسبب قصور الغدة الدرقية أو الحمل أو انقطاع الطمث أو التوقف عن تناول حبوب منع الحمل.

على أية حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان تساقط الرموش يرجع إلى سبب مرضى أم لا، مع مراعاة العناية السليمة بالرموش وتغيير الماسكارا كل شهرين إلى أربعة شهور على أقصى تقدير.