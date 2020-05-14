أعراض السكتة الدماغية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية إن الاشتباه في الإصابة بالسكتة الدماغية يستلزم استدعاء الإسعاف على الفور؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.

وأوضحت الجمعية أن أعراض السكتة الدماغية تتمثل في مظاهر الشلل مثل تدلي زاوية الفم وعدم القدرة على رفع الذراعين وعدم الاتزان أثناء المشي، واضطرابات الكلام كعدم وضوح الصوت وصعوبة نطق الكلام، واضطرابات الرؤية مثل الرؤية الضبابية، بالإضافة إلى صعوبات البلع والصداع الشديد والدوار والقيء.

وأشارت الجمعية إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى السكتة الدماغية تتمثل في التقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب واضطرابات أيض الدهون، بالإضافة إلى السِمنة والتدخين وشرب الخمر.

وحذرت الجمعية من أن عدم علاج السكتة الدماغية في الوقت المناسب تترتب عليه عواقب وخيمة كالشلل وتأخر القدرات الذهنية، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

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