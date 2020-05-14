الامارات | 27 مليون أمريكي سيفقدون تأمينهم الصحي بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون أمريكي سيفقدون تأمينهم الصحي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت دراسة من أن 27 مليون شخص في الولايات المتحدة قد يفقدون تأمينهم الصحي لأنهم فقدوا وظائفهم أثناء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعتمد التقرير الذي أعدته مؤسسة "كايسر فاميلي" في تحليله على الزيادة الحادة في بيانات البطالة الصادرة عن الوكالات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، يعتمد العديد من المواطنين على وظائفهم من أجل التمتع بالتأمين الصحي، ولذلك فإن فقدان الوظيفة يؤدي بالتالي إلى فقدان التأمين الصحي.

وقال التقرير إن أكثر من 6 ملايين شخص من الذين سيفقدون تأمينهم هم من الأطفال، وأغلبيتهم سيكون لهم الحق في الحصول على أنظمة صحية، ولكن هناك مئات الآلاف من الصغار الذين لن يحصلوا على أي تأمين.

وهناك أشخاص معينين ربما يكونون فقراء لدرجة تمنحهم الحق في الحصول على مساعدة حكومية، وهناك خيار لأن يقوم المواطنون بمواصلة شراء تأمينهم، ولكن التكلفة تكون مرتفعة.

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