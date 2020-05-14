التهاب دواعم السن قد يرجع إلى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكري إن التهاب دواعم السن قد يرجع إلى داء السكري، الذي لم يتم تشخيصه بعد.

وأوضحت الجمعية أن البكتيريا غالبا ما تتكاثر في مرقد السن لدى مرضى السكري، ما يؤدي إلى حدوث التهابات ويمهد الطريق لتخلخل الأسنان على المدى الطويل.

وتزداد احتمالية رجوع التهاب دواعم السن إلى السكري في حال استبعاد العناية الخاطئة بصحة الأسنان من الأسباب المحتملة، مع وجود أعراض أخرى مصاحبة مثل الشعور المستمر بالعطش الشديد والرغبة الملحة في التبول وتقلبات الوزن والإرهاق المستمر.

وعلى أية حال يتعين على المريض إجراء فحوصات لدى طبيب الأسنان وكذلك لدى طبيب متخصص في علاج السكري من أجل تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التهاب دواعم السن وعلاجه بشكل سليم أو علاج السكري في حال التحقق من الإصابة به.

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