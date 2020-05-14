الكلاب تخاف من الكمامات.. كيف تجنبهم ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

من الشائع أن تخاف الكلاب من الأشخاص الذين يرتدون أقنعة. بالوضع في الاعتبار أن الكثير من الدول تلزم مواطنيها حاليا بتغطية وجووههم في الأماكن العامة جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)، من الجيد أن تساعد حيوانك الأليف على الاعتياد ببطء على الوضع الجديد.

يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة أن يظهروا الكمامات لكلابهم في المنزل، بحسب جمعية ألمانية معنية بالحيوان. ثم يمكن للكلب شمها وفقدان توتره.

ثم يجب على صاحب الحيوان الأليف وضع الكمامة بطريقة تسمح للكلب بملاحظة ان إنسان هو من خلفها. وبالقليل من المكافآت سوف يتغلب الكلب على حقيقة أن طلة مالكه تغيرت بوضع الكمامة.

وإذا ما كان الكلب متوترا للغاية، من الأفضل تجنب الأماكن التي يوجد بها أشخاص كثيرون في البداية ثم عندما يهدأ تكون فكرة جيدة. وإذا ما توتر الكلب قم بتهدئته ثم قم بمكافأته فيما بعد.

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