كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 04:44 صباحاً - تتنافس بعض نجمات العالم العربي على الظهور بأجمل الإطلالات أمام الكاميرات، بخاصة في مسلسلات رمضان، التي يحرصن فيها على الظهور إطلالات رائعة ومميزة تناسب أدوارهن في الأعمال الدرامية التي تذاع خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من أجمل إطلالات نجمات مسلسلات رمضان 2020، الذي شهد موديلات متنوعة من الملابس، وتسريحات شعر مختلفة وأنيقة.

غادة عادل

غادة عادل



تعتبر الفنانة المصرية غادة عادل من أكثر النجمات الاتي تحرصن دائماً على الظهور بإطلالات راقية تبرز جمالها وتلفت النظر إليها، سواء بتسريحة شعرها أو ملابسها أو مكياجها الناعم.

وتشارك الفنانة غادة عادل في بطولة مسلسل "ليالينا 80" مع إياد نصار وخالد الصاوي وصابرين، حيث ظهرت خلال أحداث المسلسل بإطلالة كلاسيكية، إذ تدور أحداثه في فترة الثمانينيات.وحرصت غادة عادل على الظهور خلال المسلسل بإطلالة تناسب تلك الأجواء، بارتداء فساتين طويلة وبلوزات وتنورات طويلة، مع مكياج هادئ أقرب إلى الطبيعة، وفي بعض المشاهد يغلب على إطلالتها اللون الروز الفاتح، وتسريحات شعر تعبر عن تلك الحقبة الزمنية.

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ستيفاني صليبا

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تعتبر الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا من أرقى النجمات في الوسط الفني، وتعتبر إطلالتها خلال سباق رمضان 2020، الذي تشارك به ببطولة مسلسل "الساحر" مع عدد من النجوم كعابد فهد، محمد حداقي، وعبدالهادي الصباغ وغيرهم، من أجمل إطلالات نجمات مسلسلات رمضان.

وتتسم إطلالة ستيفاني صليبا بالأناقة والنعومة، التي تبرز جمالها وأنوثتها، بارتداء ملابس ذات ألوان هادئة تليق بشخصيتها خلال أحداث المسلسل، حيث تعتمد أغلب إطلالاتها على ألوان الباستيل، كما ظهرت بمكياج هادئ وبسيط بالأوان النود الهادئة التي ساعدت بشكل كبير في إبراز ملامحها.

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جيني أسبر

جيني اسبر



تشارك الفنانة السورية جيني أسبر في سباق رمضان 2020 بمسلسل "يوما ما" مع عدد من النجوم وأبرزهم عبير شمس الدين وزهير رمضان، حيث تقدم شخصية الغجرية "ماريا"، لذا كان لابد من أن يكون لها إطلالة مميزة تختلف عن ما ظهرت به من قبل نظرا لطبيعة وحرصت الفنانة جيني أسبر على الظهر بإطلالة مميزة تناسب حياة الغجر وأزيائهم التي تحمل رسومات متنوعة، مع مكياج مستوحي من المكياج العربي القديم الذي يبرز جمال العينين ويزيد من اتساعها بالكحل والماسكارا، بجانب الإكسسوارات الفضية الكبيرة والمتدلية من الرقبة والأذنين.الشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل.

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