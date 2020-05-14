هل تقضي القهوة على الروائح الكريهة بسيارتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

غالبا ما يُوصى باستخدام القهوة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة. فهل تقضي القهوة على الروائح الكريهة حقا؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح خبير السيارات الألماني ماركوس هيرمان أن القهوة لا تدمر جزيئات الرائحة السيئة في السيارة، ولكنها تغطيها فقط.

ولإزالة الرائحة فعلا ينبغي البحث عن مصدرها وإزالته أو تنظيفه، بعد ذلك يتم مسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة هناك.

وأضاف هيرمان أن وضع الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين يساعد في التغلب على الروائح الكريهة؛ حيث إنه يعمل على قتل البكتيريا في السيارة.

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