عبايات خليجية مطرزة للصبايا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 01:47 صباحاً - تحرص الفتيات على التألق بالعبايات الأنيقة والعصرية في كل الإطلالات، ومن أبرز العبايات الخليجية؛ إليكِ هذه الخيارات بالتطريزات المذهلة.
عبايات سوداء مطرزة
لعبايات سوداء بتطريزات مذهلة، يمكنكِ ارتداء عباية سوداء مزيّنة برسمة ذهبية، أو عباية مزيّنة من الأعلى بالنقوش الرمادية، أو التأنق بعباية مصممة بالتطريزات السوداء المزينة بالفصوص اللامعة، أو عباية سوداء بتطريزات بيضاء في الأسفل.
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خيارات العبايات الملونة
لعبايات شبابية ملونة، يمكنكنَّ التألق بعباية بيضاء مزينة بأكمام رمادية ومطرزة بالفصوص، أو عباية كحلية برسمة الزهور البيضاء مع الفصوص السوداء، أو الظهور بعباية كحلية مطرزة بالأبيض لخيار أنيق وبسيط، أو العباية الرمادية المطرزة بالأسود لخيار بسيط ومناسب لكل المناسبات.
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