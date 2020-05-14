طريقة تنسيق الاكسسوارات مع العباية من الفاشينيستا فاطمة العوضي 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 01:47 صباحاً - تشتهر مدونة الموضة فاطمة العوضي بستايلها الراقي والرصين والمفعم بالأنوثة، فصاحبة حساب justfatema على إنستقرام تحرص دوماً على منح متابعيها النصائح والحيل لفن تنسيق الملابس المميزة، وهي دوماً ما تنجح بخطف أنفاسنا بشتى لوكاتها. مؤخراً، لاحظنا روعة لوكاتها بالعبايات والقفاطين على اختلاف ستايلاتها، ولاحظنا بعض الأفكار لكيفية تنسيق الأكسسوارات مع العباية بأساليب مميزة وعصرية

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1- القلادات الكبيرة:

اكسسوارات العباية من وحي فاطمة العوضي



نلاحظ دوماً بأن مؤثرة الموضة هذه تنسق قفطاناتها المختلفة أكانت بسيطة أو مرصعة أو مطرزة أو ذات نقوش مع القلادات الكبيرة المتدلية، فتزين أسفل عنقها بستايل عصري لافت.







2- أحذية مميزة:

في أكثر الأحيان، لا تلجأ هذه الأنيقة الى الأحذية التقليدية الكلاسيكية والعادية، بل تميل الى انتقاء الأحذية ذات النقوش والمرصعة وحتى المطرزة أو ذات الكعوب غير الإعتيادية. من المهم أن تتمتع أحذيتها بلمسة تميز بعيدة عن الرتابة.

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3- تكديس الأساور:

اكسسوارات العباية من وحي فاطمة العوضي

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مهما كان ستايل أكمام العباية أو الجلابية، أكانت واسعة، متعددة الطبقات، ذات كشاكش، تتسع في الوسط... تكديس الأساور دوماً ما يبدو رائعاً مع هذا الزي الشرقي والمميز.







4- حقيبة زاهية:

إذا كان لون العباية داكن، لا تنسق فاطمة لوكها مع شنطة باللون ذاته أو لون قريب، بل على العكس، تنسقها مع حقيبة بلون زاهي يتناقض مع العباية ويبدو نافراً وجذاباً في آن.







5- الحزام العريض:

اكسسوارات العباية من وحي فاطمة العوضي



من قال أن الأحزمة العريضة الرائجة للغاية لا تليق بالعباية أيضاً؟ بل على العكس، بحسب لوكات العوضي، فإن هذه الأكسسوارات تعتبر حليفاً مثالياً مع العبايات والقفطانات وتمنحها نفحة عصرية أنثوية لافتة.

ألقي نظرة على بعض من لوكات فاطمة العوضي بالعباية لتري بنفسك كم تبدو رائعة باختياراتها وحسن تنسيقها بلمساتها المميزة!

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