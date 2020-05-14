فساتين سهرة بقبة عالية للمحجبات من وحي مروة حسن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مايو 2020 01:47 صباحاً - العثور على فستان سهرة مناسب للفتيات المحجبات أصبح أسهل من السابق بكثير؛ نظرًا لتوفُّر العديد من الموديلات المناسبة لكل الفتيات، ومن أبرزها الفساتين المصمَّمة بقبة العنق العالية، كونها تُبرز جمال المرأة، لذا جمعنا لكِ هذه الموديلات من وحي مدوِّنة الموضة مروة حسن، فاختاري منها ما يناسبك.



إطلالات الفساتين البيضاء

إطلالات للمحجبات من مروة حسن



اعتمدت مروة حسن في مناسباتها الخاصة إطلالات الفساتين البيضاء المصممة بقبة عالية، ومن أبرز إطلالاتها اختارت فستانًا أبيض طويلًا وواسعًا مصممًا بطبقات ناعمة من الكشكشة، وتألقت بفستان أبيض محتشم مزين بالزهور وبقَصَّة ناعمة، ونسقت في زفافها فستانًا واسعًا باللون الأبيض المزين بالنقوش والتطريزات اللامعة مع حجاب أبيض مزيَّن بتاج، وظهرت بفستان مزين برسمة الدانتيل المزين بقَصَّة جانبية أنيقة وراقية.

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خيارات الفساتين الزرقاء

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إطلالات للمحجبات من مروة حسن



فضلت مروة إطلالات الفساتين الزرقاء باختلاف تدرجات الألوان في إطلالاتها، ومنها فستان سماوي تكسوه التطريزات اللامعة، وتجملت بفستان سماوي منفوش مزين من الأعلى بالتطريزات اللامعة، وتزينت بفستان ناعم وبسيط باللون النيلي.

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فساتين سهرة أنيقة بقبة عالية

إطلالات للمحجبات من مروة حسن



لفساتين سهرة شبابية وأنيقة، ارتدت مروة فستانًا مزينًا بالبرتقالي واللمعة الفضية، كما ارتدت فستانًا آخر أحمر مصممًا بشكل ناعم ومحتشم، وأطلت بفستان زهري مزين من الجزء العلوي بالنقوش.