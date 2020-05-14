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الامارات | 5 تمارين رياضية مهمة في رمضان

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ديانا أيوب - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين رياضية مهمة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهمل البعض التمارين في رمضان، بسبب الربط بين ممارسة والجوع والعطش، فيهربون من تأثير مجهود الرياضة خلال الصيام، وهناك من يكتفون بممارسة المشي لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، باعتبار أنه نشاط بدني سهل، وهو الوحيد الذي يمكن ممارسته في رمضان كي لا يتم إجهاد الجسم.

وأكد مدرب تطوير الذات المعتمد وخبير اللياقة البدنية في «ويلناس باي ديزاين»، وفيق المحمدي، أن التدريب في رمضان له العديد من الفوائد التي لا تُحصى، وذلك طبعاً في حال القيام بها على النحو الصحيح، مع الأخذ في الحسبان مدة وكثافة التمرين. وقدم المحمدي خمسة تمرينات مفيدة خلال شهر رمضان المبارك.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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