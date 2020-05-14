الامارات | «دبي للإنتاج السينمائي» تعاود إصدار تصاريح التصوير

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإنتاج السينمائي» تعاود إصدار تصاريح التصوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني منح تصاريح كل أعمال التصوير والإنتاج وتطوير المحتوى في دبي، بشرط الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، والتي تشمل عدم السماح بأن تتجاوز مجموعات التصوير أكثر من 10 أفراد، وعدم السماح للفئات العمرية تحت 18 عاماً وفوق الـ60 بالمشاركة، وأن تجري عمليات اختيار الممثلين عن بُعد عبر مكالمات الفيديو أو إرسال مقاطع مصورة، وغيرها.

وأوضحت اللجنة أنه لن يمنح أي أذونات للتصوير خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحاً. وسيطلب من الجهات التي تقوم بالتصوير بعقد جلسات توعية منتظمة لجميع طواقم الإنتاج حول «كوفيد-19» يتم فيها توعيتهم بالتدابير المطلوبة، مثل التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين، وغيرهما من الأمور.

وشملت الاشتراطات - حسب بيان لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني - مجموعة قواعد تتعلق بالصحة والنظافة والتطهير، حددت وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية بالدولة، مثل التحقق من درجة حرارة كل شخص في المجموعة بجميع أماكن دخول موقع التصوير، وتوفير معقمات الأيدي في جميع المناطق المشتركة.

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كما تم التأكيد على ضرورة فرض غسيل الأيدي وتعقيمها من قبل خبراء المكياج وأي فئات تعمل عن كثب مع فرق التصوير والممثلين، واشتراط تطهير وتعقيم جميع أجهزة العمل، وتوزيع وجبات طعام فردية مغلفة بشكل مناسب.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن تقديم طلبات الحصول على كل التصاريح بسهولة عبر موقعها www.filmdubai.gov.ae ، إذ تتم كل المراحل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي مركز.

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