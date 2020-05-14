الامارات | جدار ترامب يهدّد النمور الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن جدار ترامب يهدّد النمور الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت ثلاث جماعات بيئية دعوى قضائية، أول من أمس، على حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أن بناء جدار لمنع الهجرة على الحدود مع المكسيك يهدد النمور الأميركية.

وقالت المنظمات الثلاث في الدعوى المقامة بمحكمة في واشنطن، إن هناك تأثيراً بيئياً لهذا الوعد الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية. وأشارت إلى أن تشييد الجدار هو إضافة إلى أمور أخرى «بناء على أراضٍ فيدرالية محمية مثل الغابات الوطنية»، وإزعاج موطن «أنواع مهددة بالانقراض».

وأوضح المستشار الرئيس لمنظمة «المدافعون عن الحياة البرية» غير الحكومية، جيسون رايلاندر، أن الجدار «سيغلق ممرات أساسية للحياة البرية، وسيعرقل بشكل دائم جهود استعادة الأنواع المهددة بالانقراض، مثل الذئب الرمادي المكسيكي، والجاغوار» أي النمر الأميركي.

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