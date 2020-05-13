الامارات | اكتشاف أقدم أثر للإنسان العاقل في القارة العجوز بكهف بلغاري

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أقدم أثر للإنسان العاقل في القارة العجوز بكهف بلغاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر على سن وبقايا عظام في كهف في بلغاريا في مؤشر إلى أقدم أثر لإنسان عاقل في أوروبا حتى اليوم، بفضل أعمال تأريخ جديدة نشرها أخيراً فريق من الباحثين الدوليين.

ويعيد تحليل الآثار التي عثر عليها في كهف باشو كيرو في شمال بلغاريا، تاريخ وجود الإنسان العاقل أو الإنسان المعاصر في القارة الأوروبية إلى نحو 45 ألف عام، على ما جاء في مقالين نشرتهما مجلتا «نيتشر» و«نيتشر إيكولوجي أند إيفوليوشن».

وقال نيكولاي سيراكوف، أحد القائمين على أعمال التنقيب الأثري وأستاذ علم الآثار في الأكاديمية البلغارية للعلوم، لـ«وكالة فرانس برس» «إنها الفترة التي شهدت وصول طلائع مجموعات الإنسان العاقل إلى الأراضي الأوروبية من الشرق الأوسط وتعايشهم مع مجموعات إنسان نياندرتال (الإنسان البدائي) في فترة استمرت ما بين 5000 و10 آلاف سنة».

وأضاف «كانت التقديرات العلمية تشير إلى أن هذه الأحداث حصلت خلال فترة تعود إلى 38 ألف سنة إلى 42 ألف سنة خلت. وأثبتنا أنها عائدة إلى ما أهو أقدم من ذلك».

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وأشار بيان لكلية فرنسا (كوليج دو فرانس) التي يتبع اثنان من أفراد الفريق الدولي إليها، إلى أن آثار باشو كيرو «هي أقدم نموذج أوروبي معروف يدل إلى وجود الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم العلوي. ووصل البشر المعاصرون إلى أوروبا قبل نحو 45 ألف سنة، وأخذوا تدريجياً المكان الذي كان يشغله إنسان نياندرتال».

ولا تزال الفترة الفاصلة بين وجود المجموعات البشرية من فئتي إنسان نياندرتال والإنسان العاقل تثير تساؤلات كثيرة، فيما يقدم هذا التأريخ الجديد عناصر إضافية.

ويدفع تأريخ أول للآثار بالكربون 14 للاعتقاد بأن الفترة تراوح بين 46940 سنة و43650 سنة. في المقابل، أظهرت وسيلة ثانية تعتمد على تحليل الحمض النووي من خلايا الميتوكوندريا المسحوبة من العظام، أن الفترة تراوح بين 44830 سنة و42616 سنة، وفق كلية فرنسا.

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