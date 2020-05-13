موديلات بندانات لتزيّني بها الشعر مهما كان ستايلكِ

هذا الربيع، قدّمت العديد من دور الأزياء البندانات، أكسسوار الشعر الذي يوحي بالأسلوب البوهيمي والذي يعود إلى حقبة التسعينيات والألفين. لتبنّي هذه الصيحة، ما عليكِ سوى اللجوء إلى وشاح مربّع، طيّه على شكل مثلث ومن ثم وضع الطرف المروس إلى الوراء وربطه أسفل الشعر. بندانات الشعر تتماشى بكل تأكيد مع إطلالاتكِ النهارية والمسائية. إلجئي إليها مع لوك كاجوال كسترة جينز، كنزة وسروال، أو اتّبعي أسلوباً أكثر أناقة من خلال تنسيقها مع فستان أو حتى مع تنورة أو بزّة. من هنا، مهما كان أسلوبكِ، جمعنا لكِ موديلات عدة من بندانات الشعر لتختاري ما يحلو لكِ منها.



تجدين موديلات عدة من بندانات الشعر تتميّز بألوان ونقشات عدة. من اللون الأسود إلى الأزرق، الأحمر، الأخضر وغيرها من الألوان التي تتراوح بين الهادئة والصاخبة. أمّا في ما يتعلّق بالنقشات، فستجدين اكسسوار شعر مزيّن بطبعات الورود إمّا الكبيرة أو الصغيرة، أو المتّسم بنقشات ورسوم.

إذا كنتِ من السيّدات صاحبات الستايل الكلاسيكي، فاعتمدي بندانات بألوان أساسية وخالية من النقشات الكبيرة والمبالغ بها، تماماً مثل اكسسوار شعر من Topshop. بإمكانكِ تنسيقه مع سترة كارديغان وسروال جينز. أمّا إذا كنتِ من صاحبات الستايل العصري، فاختاري هذا الأكسسوار بألوان قوية ومطبّعة بنقشات ذات تدرّجات صارخة، مثل بندانا Versace. هذا الأخير من المفضّل تنسيقه مع ملابس خالية من النقشات، حتى لا تصبح إطلالتكِ فوضوية.



بإمكانكِ أن تنسّقي اكسسوار الشعر من Pull&Bear الذي يتّسم بلونه الكحلي الهادي والنقشات الناعمة، مع جينز وتيشيرت للوك عصري. للوك كاجوال شيك، نسّقي بندانا Rag & Bone الكلاسيكية مع سترة بليزر مطبّعة وحقيبة بلون قوي. إضافة إلى ذلك، يمكنكِ اعتماد أكسسوار شعر هذا في اللوكات الرياضية، فما رأيكِ أن تختاري مثلاً بندانا Lescarf؟ هذا الأكسسوار يتميّز بلونه الهادىء والخالي من الطبعات المبالغ بها. من ناحية أخرى، إن كنتِ من محبّات نقشة النمر، فاعتمدي اكسسوار الشعر من Ganni. من المفضّل اعتماده مع ملابس خالية من النقشات المبالغ بها، حتى تحصلي على لوك مرتّب وملفت للأنظار.

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نصائح عند اعتماد بندانات الشعر

من المفضّل الإستغناء عن الأقراط أو اللجوء إلى تلك الناعمة جداً، حتى تحصلي على لوك بسيط وغير متكلّف.

في حال أردتِ اعتماد النظارات الشمسية، الجئي إلى تلك الصغيرة وابتعدي عن الكبيرة.

إذا كنتِ تمتلكين جبين عريض، فمن المفضّل أن تظهري القليل من شعركِ من الأمام، أم في حال كان لديكِ غرّة، فاتركيها منسدلة.

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