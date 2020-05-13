الامارات | الروائح الكريهة في السيارة.. هل تقضي عليها القهوة؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الروائح الكريهة في السيارة.. هل تقضي عليها القهوة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يُوصى باستخدام القهوة للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة، لكن خبير السيارات الألماني ماركوس هيرمان يشير إلى أن القهوة لا تدمر جزيئات الرائحة السيئة في السيارة، ولكنها تغطيها فقط.

وأوضح أنه لإزالة الرائحة ينبغي البحث عن مصدرها وإزالته أو تنظيفه، بعد ذلك تمسح الأسطح المتضررة بفوطة مبللة بالخل لقتل البكتيريا المتكونة هناك.

وأضاف هيرمان أن وضع الخل المخفف بالماء في إناء صغير داخل السيارة لمدة يومين يساعد في التغلب على الروائح الكريهة؛ إذ إنه يعمل على قتل البكتيريا في السيارة.

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