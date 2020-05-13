الامارات | بالصور من الأردن.. فنان برفقة الجيران يحولون سطح المنزل إلى معرض

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور من الأردن.. فنان برفقة الجيران يحولون سطح المنزل إلى معرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمر الأيام بخطى ثقيلة في فترة العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن. وقررت مجموعة من الجيران الذين يعيشون في مبنى سكني تمضية الوقت عبر تحويل سطح المنزل الذي يعيشون فيه إلى معرض فني.

حوّلت المجموعة - التي يقودها رسام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج - خزانات المياه والجدران المكشوفة إلى لوحات، وخطت رسوماً كاريكاتيرية لفيروس كورونا، ورسائل تشجّع الآخرين على البقاء في المنازل.

وقال حجاج، إن ما بدأه كنشاط فردي عفوي أصبح مسعى مجتمعياً، ومحاولة أعطت السكان شعوراً بالهدف. كما حقق في الوقت ذاته أحد أحلامه في تنظيم ورشة عمل فنية.

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بينما قالت ابنته جودي، التي شاركت أيضاً في اللوحة، إن العمل الفني سيكون بمثابة ذكرى في السنوات المقبلة بالصراعات التي واجهوها خلال هذه المرحلة الفريدة من الزمن.

ونُشرت أعمال حجاج المولود في عمان بعدد من الصحف اليومية المحلية والعربية، وتناولت قضايا اجتماعية وسياسية. وشارك في عدد من المعارض الفنية الدولية وفاز بجوائز عدة.

وطبقت الحكومة الأردنية مؤخراً بعض الإجراءات لتخفيف حظر التجول الذي استمر شهرين، بما في ذلك رفع الحظر على القيادة جزئياً، والسماح بعودة الموظفين إلى العمل في 26 مايو الجاري.



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