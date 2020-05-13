الامارات | اصنع مزيل العرق بنفسك لأجل البيئة.. بمكونات بسيطة في منزلك

شكرا لقرائتكم خبر عن اصنع مزيل العرق بنفسك لأجل البيئة.. بمكونات بسيطة في منزلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما تباع مزيلات العرق في عبوات ليس من السهل إعادة تدويرها. ولكن بدلاً من الاضطرار للاختيار ما بين الرائحة السيئة والبيئة، تنصح رابطة ألمانية بصناعته بنفسك.

تباع مزيلات العرق في زجاجات مصنوعة من الألومنيوم أو الصفيح وبها قطع بلاستيكية لا يمكن إعادة تدويرها. ويمكن أن ينفجر مزيل العرق الرذاذ إذا ما اصطدم بشيء ما، أو تمزق أو تعرض لدرجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية، حسبما تقول الرابطة الألمانية للحفاظ على البيئة والطبيعة (بوند). ويقلق المعنيون بإعادة التدوير من حدوث حريق.

والسبب الآخر الذي يدعو لصناعة مزيل العرق بنفسك هو أن المكونات المطلوبة ليست كثيرة. ولصناعة مزيل العرق الرذاذ تحتاج إلى 100 ميليمتر من المياه المغلية وملعقة شاي من صودا الخبز، ومن نقطتين إلى 10 نقاط من الزيت الأساسي.

قم بمزج تلك المكونات معاً في زجاجة رذاذ ورجّها جيداً حتى تذوب صودا الخبز ولا تسد الزجاجة.

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وبالنسبة لمزيل العرق ذي البكرة الدوارة، تحتاج إلى 100 ميليمتر من المياه المغلية ومعلقتي طعام من صودا الخبز وكذلك معلقة طعام من النشاء ومن نقطتين إلى 10 من نوعك المفضل من الزيت الأساسي.

أولاً قم بمزج النشاء مع صودا الخبز مع قليل من الماء الفاتر لتجنب حدوث تكتلات، بحسب رابطة بوند. ثم أضف الماء والزيت.

وإذا ما كنت تفضل استخدام زيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو بدلاً من الماء فيفضل صناعة مزيل عرق صلب. وببساطة قم بإذابة الزيت أو الزبدة قبل إضافته إلى المكونات الأخرى. وسيتجمد مجدداً إذا ما وضعته في عبوة مناسبة لهذا النوع من المزيل للعرق حتى يبرد.

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