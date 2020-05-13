أغرب صيحات أقنعة "كورونا" المصنوعة من أحذية "أديداس ونايكي"

في ظل هذا الواقع المتغيّر الذي نعيشه في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، لجأ بعض المصممين إلى الابتكار والخروج عن المألوف فيما يتعلّق بتصميم أقنعة الوجه التي قد تُصبح قطعةً أساسيةً في خزانة الملابس.

وكتب المدير الإبداعي في Spatial Design "رود بلمامز" عن هذا الموضوع قائلًا: "نعتقد أن الأمر كله يتعلق بتبني عقلية المصمم عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذا الواقع المتغير. بدلاً من رؤية القيود، ابحث عن فرص لتحدي الوضع الراهن وإعادة التفكير في الأدوار التقليدية".

وأضافَ: "قُم بتفكيك الأشياء وأعد اختراعها واجعلها ذات صلة مرة أخرى ضمن الوضع الطبيعي الجديد. مجازيًا وكذلك حرفياً".

وفي Blog "مُدوّنة" كتبها بعنوان "أهمية عقلية المصمم في مجتمع ما بعد كورونا"، تطرّق رود لطرح فكرة تصميم قناع الوجه بشكل عصري وبطريقة جديدة لم تخطر على بال المصممين ودور الأزياء، ألا وهي من الأحذية الرياضية.

فقال: "خذ زوجًا من الأحذية الرياضية على سبيل المثال أو أكثر من زوج، فالأحذية تلعب دورًا كبيرًا في التعبير عن هوية الأشخاص، لكن بما أنه يتم ارتداؤها بشكل قليل في فترة الحجر، فهذا يجعلنا نعيد التفكير في وظيفتها".

وأكمل: "قمنا بفصل الحذاء الرياضي، وتشريحه إلى أجزائه الأساسية وإعادة إنشائه كقناع للوجه. لقد غيرت الدور الوظيفي للأحذية الرياضية، لكن الدور العاطفي يبقى كما هو. لا تزال طريقة لتظهر للعالم بهويتك أنت".

وأوضح "بلمامز" في مُدوّنته: "لم تدفعنا فترة الحجر هذه إلى إعادة التفكير في وظيفة الحذاء، بل جعلتنا نعمل بشكل مختلف أيضًا. لقد استبدلنا برمجيات الكمبيوتر والتصميم الخاصة بنا بالمقص والإبرة والخيط، والتي كانت بديلًا غير شائع تمامًا، حيث اعتدنا على العمل رقميًا. لكن اتضح أن إنشاء شيء يدويًا هو بديل مسلٍّ للنقر على لوحة التتبع لمرة واحدة".

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وتابع: "توفر أقنعة الأحذية الرياضية بعض الحماية، لكننا صممناها في المقام الأول لإبراز قدرة البشرية على التكيف، وليس للتوصل إلى بديل صالح لقناع الوجه السريري. إنه يوضح فقط كيف يمكن للخيال والإبداع أن يُحدثا تطورًا إيجابيًا في أصعب الأوقات".

ومن الصور التي نشرها "رود بلمامز"، تبيّن أنه صنع أكثر من قناع من ماركاتٍ مُختلفة من الأحذية الرياضية، كأديداس ونايكي، كقناع دمج فيه أحذية Adidas Falcon W و Nike Jordan Max AUra (GS) و Nike Air Edge Essential جاء لونه بالأسود والبرتقالي.

وفي قناع آخر صممه بألوان الفسفوري والأحمر والبرتقالي، دمج حذاء Adidas X 17.3 FG Solar Yellow مع Saucony Jazz Original Vintage.

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