أبرز موديلات تنانير رائجة في موسم ربيع وصيف 2020

تبقى التنانير من التصاميم التي لا تغيب عن ساحة الموضة، إذ أنها قطعة أساسية في خزانة كل مرأة تعشق الأنوثة والراحة. تنوّعت موديلات تنانير موسم ربيع وصيف 2020 وبرزت بأشكال متعددة تتناسب مع إطلالاتكِ المختلفة. من تنانير ذات طيات إلى تنانير طويلة مرفقة بشق وتنانير الدانتيل، لا بد لكِ من إمتلاك تنورة على الأقل من هذه التصاميم لتمنحي إطلالتكِ نكهة خاصة لا مثيل لها. سنعرض لكِ أبرز موديلات تنانير موسم ربيع وصيف 2020.

قماش الجينز رائج بقوة هذا الربيع، ورافق مختلف التصاميم مثل السترات، السراويل والقمصان، بالإضافة إلى التنانير، كما وأتى بتدرّجات الأزرق المختلفة. لا تترددي في اعتماد تنانير الجينز الميدي أو الطويلة في مختلف لوكاتكِ وتمتّعي بلوك عصري وشبابي في الوقت عينه. في حال كنتِ تعتقدين أن تنانير الجينز، لا تتماشى إلّا مع اللوكات الكاجوال، فأنتِ مخطئة. إليكِ بعض النصائح: لا تترددي في نقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر من الأناقة وانتعلي مع تنانير الجينز الكعب العالي، بدلاً من السنيكرز أو الصنادل المسطّحة. كذلك، إلجئي إلى الألوان الداكنة في لوكاتكِ الرسمية وابتعدي عن تلك الفاتحة، التي تتناسب أكثر مع الإطلالات النهارية. أخيراً، اعتمدي أكسسوارات ملفتة ومرصّعة بالحبيبات البرّاقة، بالإضافة إلى حقائب ملوّنة.

هذا الموسم، قماش الدانتيل لم يعد حكر على فساتين السهرة فقط، بل رافق مختلف موديلات تنانير ربيع وصيف 2020. برزت تنانير طويلة من الدنتيل، تنانير بقصة ضيّقة وتنانير دانتيل بأسلوب شبابي. اختاري تنانير دانتيل بالموديل والقماش الذي يناسبكِ وتمتّعي بإطلالة عصرية وأنثوية في الوقت عينه.



التصاميم الجلدية هي من أبرز القطع التي لا تغيب عن ساحة الموضة، فدور الأزياء تحرص دائماً على تقديمها ضمن المجموعات. أمّا في موسم ربيع وصيف 2020، طغت تنانير الجلد على منصات عروض الأزياء. برزت تنانير جلدية ملوّنة وتنانير بألوان كلاسيكية. طرق تنسيق تنانير الجلد سهلة، فمن الممكن اعتمادها كقطعة وحدها في الإطلالة أو تنسيقها مع توب جلدي أيضاً. هذه الأخيرة، هي الطريقة الأكثر شيوعاً هذا الربيع، استوحي من إطلالة كل من دار Rochas ودار Prada.

تنانير مرفقة بشق عالِ في موسم ربيع وصيف 2020

احصلي على إطلالة جذابة في موسم ربيع وصيف 2020 واختاري تنانير مرفقة بشقِ عالِ. للوكات الكاجوال، اختاري تنانير بشق عال من القطن تماماً كما في اللوك الذي قدّمته دار Dior. أمّا للوكات الشيك، فالجئي إلى تنانير بشق عال من الحرير أو الساتان.

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تنانير ذات طيات في موسم ربيع وصيف 2020

هذا الموسم، التنانير المرفقة بطيات متوسطة العرض رائجة جداً. تصميم يناسب جميع النساء م

هما اختلفت أذواقهن وأجسامهن. اختاريها مطبّعة وذات ألوان صارخة، في حال كنتِ صاحبة أسلوب مغامر. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فالجئي إلى تنانير ذات طيّات بألوان كلاسيكية مثل الأبيض والأسود.

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