اكتشاف تغيرات غير طبيعية في أجساد المتعافين من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أجرى مجموعة من الباحثين بقسم الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، تحليلًا لـ412 شخاص تعافوا من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وضمت هذه المجموعة 241 رجلاً و 171 امرأة ، متوسط أعمارهم 57 سنة. في 31 في المئة من المصابين، تم الكشف عن تغيرات في الأمعاء، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

ونقلت بوابة EurekAlert عن اختصاصي التصوير البطني في قسم الأشعة بمستشفى ماساتشوستس العام في راشيش بهان: "وجدنا تشوهات في الأمعاء عند العمل مع المرضى الذين يعانون من COVID-19، غالبًا في أولئك الذين كانوا في حالة أكثر خطورة في العناية المركزة".

وأضاف بهان أن بعض المصابين أصيبوا بالالتهاب الرئوي واحتشاء الأمعاء ونقص التروية الدموية.