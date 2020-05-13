الامارات | افتتاح سينما للسيارات في "مول الإمارات" الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سينما للسيارات في "مول الإمارات" الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلقت مجموعة ماجد الفطيم ، سينما السيارات من "ڤوكس سينما" على سطح "مول الإمارات"، وتأتي هذه التجربة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما.

وستتوفر هذه التجربة الجديدة للجمهور ابتداءً من يوم الأحد 17 مايو، حيث سيكون بإمكان عشاق السينما الاستمتاع بسحر عالم الأفلام السينمائية من داخل سياراتهم بطريقة مريحة وآمنة.

و سيتحول سطح "مول الإمارات" مع تجربة "سينما السيارات" إلى منصة عرض مضاءة بالنجوم في الهواء الطلق، حيث ستقام العروض المسائية يومياً عند الساعة 7:30 مساءً.

وسيلتزم فريق العمل بتدابير الصحة والسلامة الصارمة التي تعتمدها "ماجد الفطيم" لضمان الحفاظ على المسافة الآمنة في كافة الأوقات، والتأكد من قدرة الزوار على الاستمتاع بتجربة استثنائية مع تحقيق الطمأنينة وراحة البال.

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فعند ركن السيارة، يمكن للمشاهدين استخدام تردّد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي مباشرةً من داخل سياراتهم.

وتبلغ تكلفة العرض للسيارة الواحدة (شخصين كحد أقصى) 180 درهم زائد ضريبة القيمة المضافة، وتشمل التذكرة مشاهدة الفيلم ومجموعة من المأكولات والمشروبات.

تسع منصّة "سينما السيارات" من "ڤوكس سينما" لـ75 سيارة، مع شخصين كحد أقصى داخل كل سيارة. وتماشياً مع الإجراءات الحكومية، لا يمكن للأفراد فوق سن الستين عاماً والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً من زيارة مراكز التسوّق أو "ڤوكس سينما السيارات" في الوقت الحالي.

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