تعرفي على وصفة الجرجير والأرز لـ تطويل الشعر

إطالة الشعر من أكثر الأمور التي تشغل بال الفتيات، ويتساءلن عن وصفات طبيعية مختلفة تساعد على تكثيف الشعر وتطويله بشكل طبيعي وسريع.

ومن خلال جروبات الفتيات على فيسبوك، أجمعت الفتيات على وصفة طبيعية منزلية تعمل على تطويل الشعر، ونتائجها نالت اعجاب الفتيات ليجمعن عليها وينصحن بعض بها وهي وصفة ماء الأرز و الجرجير.

طريقة إعداد وصفة ماء الأرز والجرجير للشعر :

ضعي فنجان من الارز في كوبين ماء واتركيه لمدة 12 ساعة

استخدمي حزمتين من الجرجير الطازج واخلطيهم في الخلاط حتى تحصلي على خليط ناعم

قومي بتصفية خليط الجرجير وافصلي عنه الماء الناتج

صفي الأرز من الماء

في زجاجة بخاخ قومي بخلط ماء الأرز مع ماء الجرجير ورجيها جيدا لتصبح جاهزة للاستخدام .

طريقة استخدام وصفة ماء الأرز والجرجير لتطويل الشعر:

اولا يجب ان يكون الشعر جاف ونظيف وخالي من الزيت او الكريمات

ثانيا قومي بتدليك فروة شعرك بخليط ماء الارز والجرجير، مع التدليك المستمر لجذور الشعر حتى تمتصه فروة الرأس

قومي برش الخليط على الشعر، من الجذور حتى الأطراف حتى يتشبع الشعر بالخليط

اتركيه على شعرك لمدة 3 ساعات ثم اغسليه

كرري الوصفة مرتين اسبوعيا حتى تلاحظين فرق طول الشعر وكثافته .

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