تألقي بإطلالات صيفية مرحلة باللون "المرجاني" في رمضان

لا تتخلي في رمضان 2020 عن اطلالات صيفية مرحة باللون المرجاني سواء اخترت الملابس الموحدة من ناحية اللون أو البارزة من خلال تنسيق اللون المرجاني مع ألوان أخرى. فانتقي اجمل اطلالات صيفية مرحة وموقعة من أهم الماركات العالمية، ما عليك إلا الاختيار بين أجمل الإطلالات صيفية مرحة باللون المرجاني لرمضان 2020، وشاهدي أي تصميم أعجبك أكثر.

اجمل اطلالات صيفية مرحة باللون المرجاني يمكن أن تكون من اختيارك في رمضان 2020، صيحة الفساتين الواسعة والطويلة مع أقمشة البليسيه البارزة بتفاصيل الكشكش على طريقة دار Valentino. كما انتقي من دار Emilia Wickstead اطلالات صيفية مرحة باللون المرجاني مع الفستان الذي لا يحدّد مفاتن الجسم بتفاصيل الثنيات العريضة والمدموجة باللون الأصفر الفاتح للحصول على أناقة ملفتة وموحدة من ناحية اللون.

ولاطلالات صيفية مرحة وكاجوال باللون المرجاني في رمضان 2020، اختاري طرق تنسيق البنطلون المرجاني الفاتحة على طريقة دار Alberta Ferretti مع القميص الموتارد بتفاصيل الكشكش الأمامية والجاكيت البنية الطويلة. واذا أردت اختيار واذا التوب المرجانية ذات الكم الواحد، تعلمي طرق تنسيق اللون الساحر مع البنطلون الأزرق الفاتح بقماش الساتان من دار David Koma للحصول على اطلالات صيفية مرحة ومتجددة في عالم الموضة.

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