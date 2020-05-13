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أفضل كريمات العناية بمحيط العينين

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - حان موعد التخلّص من مشاكل محيط العينين ومنح هذه المنطقة المزيد من العناية الضرورية لتفتيح هذه المنطقة والتخفيف من انتفاخها. جمعنا لك أفضل كريمات العناية لتضميها إلى مجموعة العناية بالبشرة الخاصة بك .

تابعي المزيد: انتفاخ العيون... ما هي أسبابه والحلول العلاجية؟

 

 

كريم  محيط العينين "  بريمير كرو آي كريم من كودالي " Caudalie Premier Cru Eye Cream

كريم  محيط العينين  من كودالي 

 

كريم  محيط العينين " ستريس بوزيتيف آي ليفت من ديرمالوجيكا " Dermalogica Stress Positive Eye Lift

كريم  محيط العينين من ديرمالوجيكا  

 

 

كريم  محيط العينين " إكسترا فيمينغ زيو من كلارنس" Clarins Extra-Firming Yeux

كريم  محيط العينين   من كلارنس 

 

 

 

كريم  محيط العينين " كريمي آي تريتمنت من كيلز" Kiehl's Creamy Eye Treatment

كريم  محيط العينين  من كيلز  

 

 

كريم  محيط العينين "بيغمنتكلار آيز من لاروش بوزيه " La Roche-Posay Pigmentclar Eyes

كريم  محيط العينين  من لاروش بوزيه   

 

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كريم  محيط العينين " وايد أويك برايتنينغ آي كريم من ساترداي سكين" Saturday Skin Wide Awake Brightening Eye Cream

 

 
كريم  محيط العينين  من ساترداي سكين 

 

 

كريم  محيط العينين " بلاك روز آي كونتور فلويد من سيسلي " SISLEY Black Rose Eye Contour Fluid

 

 
كريم  محيط العينين من سيسلي  

 

كريم  محيط العينين "ريستوراتيف آي كريم من تاتا هاربر" Tata Harper Restorative Eye Crème

 

كريم  محيط العينين  من تاتا هاربر 

 

 

 

تابعي المزيد: الانتفاخ تحت العينين.. أسبابه وعلاجه والوقاية منه

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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