مقشر للجسم طبيعي قبل الاستحمام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - تستخدم مقشرات الجسم أثناء الاستحمام للتخلص من طبقات الجلد الميتة المتراكمة على البشرة، فنحصل بعدها على بشرة ناعمة كالأطفال. إلى جانب ذلك، تساعد عملية تقشير البشرة على تنشيط الدورة الدموية، والتخلص من السيلوليت مع الوقت، كما تنظف المسامات من الداخل، وبالتالي تخلصكِ من مشاكل البشرة والنتوءات الموجودة، وتوحّد لون البشرة، وتزيل التصبّغات الجلديّة عنها.



فالمقشرات الطبيعية المنزلية غير مكلفة، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة. كل ما تحتاجين إليه لتحضير مقشرك الخاص هو مادة لفرك الجسم (كالسكر أو الملح)، مع مادة مرطبة أو زيت طبيعي للجسم، مع إضافة أي زيت عطري تفضلينه؛ للحصول على رائحة مميزة وعطرة لفترة طويلة.



مقشر طبيعي من السكر

مقشر طبيعي من السكر



اخلطي 2 ملعقة كبيرة من السكر مع ¼ كوب من زيت الزيتون، وبضع قطرات من زيت البابونج أو اللافندر العطري. استخدمي الخليط لفرك جسمك بالكامل في حركات دائرية، وستحصلين بعدها على بشرة رائعة، كما يمكن استخدام تلك الخلطة لتقشير الوجه والشفاه أيضًا.

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مقشر القرفة والزنجبيل

مقشر القرفة والزنجبيل



اخلطي كوبًا من ملح البحر مع ½ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون أو ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، ½ ملعقة كبيرة من القرفة مع كوب من زيت الزيتون أو زيت اللوز. اخلطي المكونات معًا، واستخدميها لفرك جسمك، مع التركيز على المناطق الجافة والخشنة، استخدميها قبل الاستحمام أو في أثنائه.



مقشر الشوفان والسكر البني

مقشر الشوفان والسكر البني



اخلطي ¾ كوب من السكر البني مع ½ كوب من دقيق الشوفان و¼ كوب من العسل مع بضع قطرات من أي زيت عطري ترغبين به، بعد ذلك يستخدم الخليط لفرك الجسم وتنعيمه في حركات دائرية.



وصفة العدس الأصفر لتنعيم الجسم

وصفة العدس الأصفر لتنعيم الجسم



اخلطي مسحوق العدس الأصفر المطحون مع ماء الورد والعسل؛ لتحصلي على خليط ذي قوام كثيف. يستخدم الخليط لفرك الجسم جيدًا في حركات دائرية، ثم يغسل بعدها؛ لتحصلي على بشرة ناعمة ونقية.

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