زبدة الشيا... لبشرة صحيّة وشعر ناعم كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - تعتبر زبدة الشيا جزءاً لا يتجزأ من العادات الجمالية والعناية بالبشرة لدى النساء الأفريقيات، فهي سر جمالهن ونعومة بشرتهن، فضلاً عن أنها باتت مادة اساسيّة في صناعة مستحضرات التجميل والكريمات في العالم، فتعرّفي عليها وتدلّلي بفوائدها.



زبدة الشيا

زبدة الشيا



هي زبدة نباتيّة، تستخرج من ثمار شجرة الشيا، الموجودة في غابات السافانا في غرب أفريقيا، ويطلق على هذه الشجرة في لغة الماندينغو الأفريقيّة إسم " الحياة ". تستخدم هذه الزبدة في صناعة المأكولات الشهيّة، وهي مادة لايستغنى عنها الطهاة في مطبخهم، كذلك تستخدم في صناعة الشوكولا كبديل لزبدة الكاكاو. كما اشتهرت هذه الزبدة مؤخراً بفوائدها وخصائصها الجماليّة التي تمنحها للمرأة فأصبحت تدخل في صناعة العديد من المستحضرات.

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فوائدها الجماليّة لا تعد ولا تحصى

فوائدها الجماليّة



تعمل زبدة الشيا على حماية البشرة من الجفاف، فهي مادة مرطّبة ومنعمة للجسم والشعر، تحمي من حروق الشمس، تعزّز الدورة الدمويّة، وتجدّد الأنسجة والخلايا، كما تخرج الأوساخ والسموم من الجسم، وتحمي من الحساسيّة وأمراض الجلد، وتحارب الشيخوخة وعلامات التقدّم في السن.

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تفاصيل ممتعة للعناية بجمالك



تفاصيل ممتعة للعناية بجمالك

نعومة وحيويّة : غلّفي شعرك بكريم بخلاصة زبدة الشيا، ولفيه بمنشفة، في هذه الحال يقوم الكيراتين الموجود في شعرك على سحب العناصر التي يحتاجها من الزبدة.

غلّفي شعرك بكريم بخلاصة زبدة الشيا، ولفيه بمنشفة، في هذه الحال يقوم الكيراتين الموجود في شعرك على سحب العناصر التي يحتاجها من الزبدة. حمام بزبدة الشيا: متّعي شعرك بعشر دقائق بعد الحمام بزبدة الشيا التي تمنحه البريق واللمعان المثالي.

متّعي شعرك بعشر دقائق بعد الحمام بزبدة الشيا التي تمنحه البريق واللمعان المثالي. ترطيب مميّز: يعتبر الوجه المستفيد الأكبر من هذه الزبدة إذا استعملتها يومياً، فبشرة وجهك تحتاج إلى ثلاثة حاجات لتتألق.

يعتبر الوجه المستفيد الأكبر من هذه الزبدة إذا استعملتها يومياً، فبشرة وجهك تحتاج إلى ثلاثة حاجات لتتألق. المرونة والليونة: تعتبر الشيا غنيّة بعناصر غذائيّة وبفيتامين F ، الذي يعمل مباشرة على تنعيم وتمليس البشرة وتلاحظين الفرق بعد 5 دقائق من تدليك وجهك.

تعتبر الشيا غنيّة بعناصر غذائيّة وبفيتامين F ، الذي يعمل مباشرة على تنعيم وتمليس البشرة وتلاحظين الفرق بعد 5 دقائق من تدليك وجهك. الترطيب : تحتاج الطبقة السطحية من البشرة إلى الكثير من الماء والترطيب، تحصلين على النتيجة بعد استعمال الزبدة.

تحتاج الطبقة السطحية من البشرة إلى الكثير من الماء والترطيب، تحصلين على النتيجة بعد استعمال الزبدة. الحماية: تتغلغل الزبدة إلى داخل البشرة، فتحمي البشرة من الدخل إلى الخارج، فتدوم الحماية طويلاً.

تتغلغل الزبدة إلى داخل البشرة، فتحمي البشرة من الدخل إلى الخارج، فتدوم الحماية طويلاً. للشفاه: تمتص الشفاه زبدة الشيا سريعاً فتعكس جمالها رونقاً ولمعاناً وترطيباً.

تمتص الشفاه زبدة الشيا سريعاً فتعكس جمالها رونقاً ولمعاناً وترطيباً. للأنف: تحمي الأنف من حساسيّة الربيع ورشح الصيف، إذا وضعتي منها على أطراف أنفك.

تحمي الأنف من حساسيّة الربيع ورشح الصيف، إذا وضعتي منها على أطراف أنفك. للجسم: لترطيب سريع، ضعي ملعقة من زبدة الشيا في مغطس من الماء الدافئ بعدها تمتّعي بداخله لمدة 20 دقيقة.

لترطيب سريع، ضعي ملعقة من زبدة الشيا في مغطس من الماء الدافئ بعدها تمتّعي بداخله لمدة 20 دقيقة. للإسترخاء: دلّكي ذراعيك وفخذيك لمزيد من الراحة والإسترخاء العضلي .

دلّكي ذراعيك وفخذيك لمزيد من الراحة والإسترخاء العضلي . إزالة الشعر :استعمليها بعد إزالة الشعر فتريح البشرة وتنعمها، كما تقلّل من نمو الشعر .

:استعمليها بعد إزالة الشعر فتريح البشرة وتنعمها، كما تقلّل من نمو الشعر . للأطفال: تشكل زبدة الشيا في أفريقيا صلة وصل بين الأم والطفل عبر تدليك جسم الطفل.

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