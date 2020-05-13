الطرق الصحيحة لاختيار التونر المناسب لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - التونر، يُعتبر من المنتجات التجميلية التي تُعنى بترطيب البشرة وتهدئتها من خلال تطهيرها من أي شوائب، قد تُؤثّر سلبًا على جمال ونضارة البشرة. ومع ذلك، فإن المهمة التي يقوم بها التونر، تعتمد إلى حد كبير على نوع المنتج الذي نشتريه وكيفية اختيار التونر المناسب لنوع بشرتنا. فيما يأتي، بعض العوامل الحيوية التي يجب أن تضعينها في اعتبارك، عند اختيار التونر الأفضل لبشرتك.



الطرق الصحيحة لاختيار التونر الأنسب لنوع البشرة

كيفية اختيار التونر المناسب للبشرة

ما هو أفضل تونر لنوع بشرتنا؟! وما هي الطرق الصحيحة لاختيار التونر المناسب لبشرتنا، سواء أكانت دهنية أو جافة وحتى مختلطة؟! إليك، الطرق الصحيحة لاختيار التونر الأنسب لنوع بشرتك:



طرق اختيار أفضل تونر للبشرة الجافة

طريقة اختيار التونر المناسب للشرة الجافة

من الضروري مراعاة نوع بشرتك قبل اختيار التونر؛ إذ ستحتاج أنواع البشرة الجافة والدهنية والمختلطة إلى أنواع من التونر مختلفة للحصول على أفضل النتائج. إذا كانت بشرتك جافة، فأنت بالطبلع ستحتاجين إلى البحث عن المنتجات التي توفّر رطوبة كافية للحفاظ على رطوبة بشرتك. عند البحث عن تونر عالي الجودة للبشرة الجافة، تأكدي من تجنّب المنتجات التي تحتوي على الكحول، والتي يمكن أن تجفف بشرتك أكثر. تتضمّن بعض المكونات الرئيسة التي يجب البحث عنها في منتج التونر، الآتي:

حمض الهيالورونيك

نبات الصبار

الجلسرين

ماء الورد

سيراميد

كل هذه المكونات تضيف رطوبة كافية لبشرتك لإبقائها رطبة بما فيه الكفاية. قد يكون من المفيد أيضًا البحث عن أنواع تونر لها خصائص تقشير؛ إذ تعتبر من الأنواع المناسبة للغاية للبشرة الجافة.



طرق اختيار أفضل تونر للبشرة الدهنية

الطريقة الصحيحة لاختيار التونر المناسب للبشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك دهنية بشكل طبيعي، فقد تكون أيضًا عرضة لحب الشباب. هذا يعني أنك سترغبين في اختيار التونر الذي يمنع ظهور البثور ويحدّ من افراز الزيوت التي تعطي بشرتك مظهرًا لامًعا. ويمكن أن تساعد المواد القابضة، التي تمنع انسداد المسام وإزالة الزيوت الزائدة، على توهج بشرتك دون أن تبدو دهنية جدًا. تحتوي هذه المنتجات أيضًا على أحماض تقتل البكتيريا وتبقي حب الشباب بعيدًا. اختاري تونر بمكونات منعشة تُساعد على تعديل حموضة البشرة، مثل الألفا هيدروكسي وحمض الساليسيليك.



طرق اختيار أفضل تونر للبشرة الجافة والحساسة

كيفية اختيار التونر المناسب لذوات البشرة الحساسة

إذا كانت بشرتك جافة وفي الوقت ذاته حساسة، عليك بالابتعاد عن استخدام أنواع التونر التي تحتوي على الكحول؛ تفاديًا من جفافها والإفراط في حساسيتها. لذلك، استبدليها بالأنواع التي تحتوي على خلاصة نبتة الهماماليس أو ذات خصائص قابضة ولطيفة على البشرة الحساسة.



طرق اختيار أفضل تونر للبشرة المختلطة

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الطريقة الصحيحة لاختيار التونر المناسب للبشرة المختلطة

يمكن أن يكون اختيار التونر، الذي يعالج البشرة المختلطة بشكل صحيح عملية معقدة. ومع ذلك، فإن المفتاح هو العثور على منتج يلبي احتياجات بشرتك الدهنية والجافة دون إجبارك على التضحية بأي منهما. يمكنك استخدام نوعين مختلفين من التونر للمناطق الزيتية والجافة، أو يمكنك استخدام لون التنغيم على وجهك بالكامل لإضافة كمية خفيفة من الرطوبة إلى بشرتك دون إدخال الزيت الزائد. بغض النظر عن الطريقة التي تختارينها، تأكّدي من أنها تلبي احتياجات بشرتك الفريدة. انتقي التونر وفقًا للمناخ، فإذا كان الطقس حارًا، يفضّل التونر المنعش، أما إذا كان الطقس باردًا، فالتونر المرطّب هو الأمثل للتقليل من فرصة تعرّض البشرة للجفاف.

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كيف ستستجيب بشرتك للتونر؟

طرق اختبار التونر

بمجرد اختيار التونر المناسب لبشرتك، من المهم جدًا الانتباه إلى الطريقة التي تستجيب بها بشرتك للمنتج. وإذا كنت قلقة من ظهور أي عوارض سلبية، كالحكاك الطفيف أو الاحمرار. ضعي القليل من التونر على بشرتك وانتظري قليلًا. وإذا صادفت أي علامات على وجود مشكلة ما، قومي بتبديل المنتج على الفور. وفي حال امتصت بشرتك التونر جيدًا، فيمكنك المضي قدمًا والاستمرار في استخدامه.



طرق استخدام التونر:

كيفية استخدام التونر

تغسل بشرة الوجه بالماء الدافىء والغسول المناسب لنوعها لإزالة الأوساخ أو آثار مساحيق التجميل.

ترشّ البشرة بالماء البارد لإغلاق المسام.

تجفّف بمنشفة قطنية بطريقة التربيت.

يوزّع التونر على بشرة الوجه والرقبة باستخدام قطنة، مع ضرورة تجنّب الشفاه والمنطقة المحيطة بالعين.

يُترك التونر على البشرة لمدة دقيقة كي يجف.

يوزّع كريم الترطيب، أو المغذي، أو كريم الوقاية من الشمس تمهيدًا لوضع المكياج.

يُكرر تطبيق التونر مرتين يوميًا، مرّة في الصباح وأخرى في الليل.

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فوائد التونر للبشرة:

يُساعد التونر في ترطيب البشرة ويحافظ على نضارتها وإشراقها

يمكن اعتبار التونر، ولا سيما تونر الوجه هو التمهيد الأفضل للقيام ببقية روتين العناية بالبشرة؛ لاحتوائه على الهيدروجين والأكسجين (بحسب نوع التونر)، والأحماض، ومضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب، والغليسرين التي تُحافظ على جمال ونضارة البشرة. إضافة الى فوائد عدّة، وأبرزها:

تنظيف البشرة بعمق.

إزالة الخلايا المتراكمة على سطح البشرة.

يرطب البشرة ويمنحها يمنح البشرة النضارة والإشراق ويحافظ على شبابها.

يساعد على موازنة مستوى الأُس الهيدروجيني في البشرة، إذ يُعتبر مؤشرًا على مستوى حموضة الجلد، مما يجعلها أقل عرضة للزيوت والإصابة بالالتهاب.

إزالة السموم من البشرة، والتي تتسبب بظهور حب الشباب، والنُدب، والبثور.

يقلّص حجم المسام الواسعة ويشدّها، مما يمنع استقرار الأوساخ والزيوت فيها. وبالتالي، يقلل احتمالية تهيّج البشرة، أو التهابها.

يحدّ من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

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