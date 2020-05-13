تنعيم الشعر الجاف بأفضل الوصفات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - إذا كنت تعانين من الشعر الجاف الخالي من الحيوية واللمعان، بإمكانك الحصول على شعر ناعم كالحرير من خلال تحضير أفضل الوصفات الطبيعية في المنزل، باستخدام مكونات غنية بالخصائص التي تساعد في تنعيم وترطيب الشعر، سنعرفك إليها في هذا المقال.



وصفة زيت جوز الهند

وصفة زيت جوز الهند



يحتوي جوز الهند على خصائص تعمل على مكافحة الشعر الجاف ومنحه ملمساً ناعماً كالحرير. لذلك، قومي بتطبيق نصف كوب من زيت جوز الهند الدافئ على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة ساعة من الوقت. لكن إذا كنت تعانين من جفاف الشعر الشديد، فاتركي زيت جوز الهند طوال الليل على شعرك، وعند الصباح، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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وصفة الأفوكادو والبيض

وصفة الأفوكادو والبيض



يعد الأفوكادو والبيض من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر الجاف ومنحه ملمساً ناعما وحيوياً. اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها صفار بيضتين. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك بعد تبليله بالماء، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.



وصفة العسل وزيت الزيتون

وصفة العسل وزيت الزيتون



هذه الوصفة مثالية لمعالجة الشعر الجاف ومده بالمغذيات الضرورية التي توفر له ملمساً ناعماً ومظهراً متألقاً. امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل وربع كوب من اللبن الزبادي. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.

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وصفة الموز وزيت الزيتون والعسل

وصفة الموز وزيت الزيتون والعسل



الموز غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على جعل مظهر الشعر الجاف أكثر ليونةً ولمعاناً. أما زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية التي تخترق خصلات الشعر بسهولة لتوفر له الرطوبة اللازمة. فيما يعمل العسل على إعادة اللمعان الى الشعر، والذي يفتقده نتيجة الأجواء الباردة. اخلطي حبة مهروسة من الموز الناضج وأربع ملاعق كبيرة من كل من العسل وزيت الزيتون. من ثم، طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



وصفة الألوفيرا وزيت الزيتون

وصفة الألوفيرا وزيت الزيتون



تشتمل الألوفيرا على مواد مغذية وفيتامينات ضرورية لمعالجة الشعر الجاف. لذلك، اخلطي خمس ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطازج وربع كوب من زيت الزيتون. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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