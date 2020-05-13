فساتين موردة لإبراز أنوثتك على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - الفساتين الموردة من صيحات الموضة الأكثر رواجاً التي شاهدناها على منصات عروض موسم ربيع وصيف 2020 وهي توحي بالكثير من الأنوثة والأناقة، ولهذا فإن كثيرات من النساء يعشقنها ويعتمدنها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية أيضاً ولاسيما في فصلي الربيع والصيف، وقد شاهدنا عدداً كبيراً من النجمات العربيات في أجمل موديلات الفساتين الموردة، وقد نسقنها كل على طريقتها الخاصة من ياسمين صبري إلى درة زروق ونسرين طافش والقائمة تطول. واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات النجمات في هذه الفساتين لتستوحي أجمل الأفكار المميزة ولتبرزي أنوثتك بأسلوب راق وعصري.



درة زروق في فستان مورد نسقته مع حذاء رياضي أبيض:

فستان مورد اعتمدته درة زروق مع حذاء رياضي أبيض



اعتمدت درة زروق اطلالة صيفية مشرقية وشبابية اختارت فيها فستاناً مورداً برسومات وردة عبّاد الشمس باللونين الأصفر والأبيض، قصة الفستان مميزة ولاسيما التنورة الكشكش التي وصل طولها حد الكاحل، وقد نسقت بأسلوب عصري مع حذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة كتف من الجلد باللون الأسود حملتها بطريقة الـ cross-body.

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ياسمين صبري في فستان ميدي معرق:

ياسمين صبري في اطلالة مميزة في فستان ميدي مورد



اطلالة رائعة ومفعمة بالأنوثة أطلّت بها ياسمين صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، وقد اختارت فيها فستاناً مورداً ميدي من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بألوان جمعت بين الأبيض والأخضر والزهري، له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش، وصل طولها حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.

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ستيفاني صليبا في فستان ماكسي مورد:

ستيفاني صليبا في اطلالة ناعمة في فستان مورد



اطلالة مسائية ناعمة وجذابة نسقتها ستيفاني صليبا في فستان ماكسي مورد بدرجات اللون الزهري، قصته أنيقة ومبتكرة وقد وصل طوله حد الكاحل، وكانت قد نسقت معه صندل كعب عال وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي الميتالك من ديور Dior.

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بثينة الرئيسي في فستان ميدي مورد:

بثينة الرئيسي في فستان ميدي مورد



شاهدنا بثينة الرئيسي وقد نسقت لوكْ جمع بين الأناقة والعصرية وقد اختارت فيه فستاناً ميدي معرقاً بالورود الجوري الحمراء ونقشة النمر من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من الجلد البيج من بوتيغا فينتا Bottega Veneta وحذاءً أنيقاً بكعب عال من الدانتيل الأحمر.



أبرزي أنوثتك بأسلوب راق ومواكب للموضة من خلال اعتمادك لأجمل الفساتين الموردة المستوحاة من اطلالات النجمات العربيات في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية.

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