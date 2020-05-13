البليزر الأبيض موضة ربيع وصيف 2020 وطرق تنسيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - دخل جاكيت البليزر الأبيض ساحة الموضة العالمية منذ العام الماضي، متربعاً على عرشها بالأخص خلال مواسم الحر. ولأن البليزر الأبيض لاقى ترحيباً كبيراً في صفوف النساء من المراهقات والسيدات، عمدت دور الأزياء العالمية إلى إعادة طرحه لموسم ربيع وصيف 2020، مستكملةً رواج هذه القطعة بقوة على منصات العروض ضمن أسابيع الموضة العالمية.

البليزر الأبيض ضمن عرض إيلي تهاري Elie Tahari



من هذا المنطلق، تعرفي مع «الخليج 365» اليوم على أبرز تصاميم البليزر الأبيض الرائجة لموسم ربيع وصيف 2020، بالإضافة إلى الطرق المثلى لتنسيقه مع مختلف الإطلالات وللمناسبات الصيفية المتنوعة.

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البليزر الأبيض موضة ربيع وصيف 2020 من منصات عروض أهم الماركات العالمية

البليزر الأبيض مع إطلالة بطبعات الورود موضة ربيع وصيف 2020

البليزر الأبيض مع إطلالة بطبعات الورود على منصة باكو ربان Paco Rabanne



أطلقي العنان لإبداعك ونسقي البليزر الأبيض مع إطلالة بطبعات الورود كما رأيناها ضمن عرض باكو رابان Paco Rabanne، مما سيضفي نفحة ربيعية بامتياز على اللوك العام سواء من خلال اللون الأبيض أو من خلال الورود التي تعتبر من الطبعات الأكثر رواجاً لموسم ربيع وصيف 2020.

البليزر الأبيض مع الشورت موضة ربيع وصيف 2020

البليزر الأبيض مع الشورت على منصة براندن ماكسويل Brandon Maxwell



مع رواج موضة الشورت بقوة لموسم ربيع وصيف 2020، نسقي معها البليزر الأبيض؛ لكي تجمعي بين الأنوثة والراحة. يمكنك اعتماد إطلالة كاملة بالأبيض من خلال بليزر وشورت أبيض، كما رصدناها على منصة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، أو من خلال كسر الإطلالة بلون مرح من خلال التوب تحت القميص كما ضمن عرض براندن ماكسويل Brandon Maxwell.

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البليزر الأبيض مع البنطلون الأسود موضة ربيع وصيف 2020

البليزر الأبيض مع البنطلون الأسود لإطلالة كلاسيكية من ميو ميو Miu Miu



لإطلالة كلاسيكية راقية، لا يمكن لأي صيحة أن تسبق موضة الأبيض والأسود. وقد لفتتنا هكذا إطلالة بسيطة وناعمة مثالية لفصل الصيف وأيامه الحارة ضمن عرض ميو ميو Miu Miu لموسم ربيع وصيف 2020 من خلال تنسيق بليزر أبيض تزينه التفاصيل المرحة مع بنطلون أسود أنيق ومريح في الوقت عينه.

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البليزر الأبيض بأسلوب الطقم موضة ربيع وصيف 2020

البليزر الأبيض موضة ربيع وصيف 2020



لا تتاخري أبداً باعتماد موضة البليزر الأبيض مع البنطلون الأبيض بأسلوب الطقم هذا الموسم، فهذه الصيحة هي أساسية لموسم ربيع وصيف 2020.. لذا استفيدي منها واحصلي عليها في خزانتك!

استوحي من البليزر الأبيض الذي رصدناه على منصة ألتوزارا Altuzarra مع البنطلون الأبيض الواسع، أو من البليزر الأبيض مع بنطلون وجيليه بأسلوب رجالي masculine لإطلالة أكثر أناقة وsharp من علامة ماكس مارا Max Mara.

البليزر الأبيض مع الفستان لإطلالة أنثوية موضة ربيع وصيف 2020

البليزر الأبيض مع فستان أنيق من أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta



لإطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، نسقي البليزر الأبيض في موسم ربيع وصيف 2020 مع الفستان على غرار عارضة دار أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta، والتي ارتدته مع فستان مونوكروم باللونين الأبيض والأسود مع صندل أسود أنيق.

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