كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 مايو 2020 04:45 مساءً - بين المجوهرات والأكسسوارات، تبقى خواتم الألماس والذهب والخواتم المزينة بأحجار اللؤلؤ أكثر القطع دلالة على العشق والحب. منذ ما يقارب 5000 عام، كانت مصر القديمة أول حضارة معروفة بتبديل "خواتم الحب" التي غالباً ما تكون مصنوعة من القصب أو الجلود المنسوجة. يّقال إنّ المصريين شاهدوا الخاتم- الدائرة، كرمزللقوّة. فهو الذي يمّثل اللانهاية لعلاقة الحب والحياة الأبدية؛ وكانت الخواتم تحظى بتقدير كبير في ثقافتهم، وكانوا يتبادلون الخواتم كهدايا في التفاني. في اليونان، كان الخاتم يعني توقيعاً رسمياً للشخص من قبل الإغريق والرومان، ويُعتقد أن الرومان هم الذين ربطوا الخاتم بالزواج. إليكِ بعض موديلات خواتم مزينة بأحجار أم اللؤلؤ لعام 2020:

موديلات وألوان خواتم اللؤلؤ

خاتم الماس ولؤلؤ باللون الأسود



على الرغم من أنّ الصورة الكلاسيكية للؤلؤة هي واحدة من بريق أبيض / مرجاني نموذجي، إلا أنّها تأتي بالفعل في جميع الأشكال والأحجام والألوان. هنا، نلقي نظرة على بعض النماذج من خواتم اللؤلؤ المفضلة لدينا، وجميعها ذات تصميمات مختلفة للغاية في مجموعة كاملة من الألوان.

خواتم من اللؤلؤ الأسود والماس: تبرز لؤلؤة تاهيتي في تصاميم مذهلة نادرة للغاية في عمق وثراء لونها. فحم لا تشوبه شائبة، أسود تقريبًا. يتم وضع لؤلؤة في الرأس حيث يتم تدويرها من خلال 90 درجة. وهذا يخلق نقطة إهتمام رائعة تبرز من العديد من التصاميم، وتؤكد أنّ اللؤلؤة السوداء الرائعة مقاس 12 مم لا تمر دون أن يلاحظها أحد.

خاتم من اللؤلؤ الأصفر والألماس: تأتي اللآلئ بمجموعة متنوعة من الألوان، مع عدم وجود أي شيء يفتح العين تمامًا مثل المثال الأصفر اللامع في خاتم بذهب عيار 14 قيراط و 0.62 قيراط من الماس الأبيض المرصوف. فإنّ التأثير النهائي مذهل للغاية. الخاتم نفسه طبيعي يكون غيرعادي للغاية، حيث أنّ الماس المرصوف يخلق واجهة أمامية وخلفية للتصميم. خط الحجارة الكاسح الذي يوجّه العين إلى الأعلى نحو مجد اللآلئ نفسه.

خاتم خطبة من اللؤلؤ الطبيعي: اللؤلؤ الطبيعي فريد من نوعه، وعندما يتم وضعه في خاتم بلاتيني مصنوع يدويًا من الماس، فإنه يأخذ طابعًا فريدًا إلى مستوى جديد تمامًا.

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خواتم مزينة بأحجار التورمالين الملونة

خاتم مزين بحجر التورمالين الملون



حجر التورمالين هو المفضل لدى مصممي المجوهرات، ويُعتبر خياراً رائعاً، خاصة لخواتم الخطوبة. التورمالين عبارة عن أحجار ميسورة التكلفة نسبياً، لكن أسعارها تختلف بقوّة. تأتي كلمة "التورمالين" من الكلمة التورمالية، والتي تعني "حجر من الألوان المختلطة". في الماضي، أخطأ البعض في التورمالين بسبب الأحجار الكريمة الملوّنة الأخرى. يمكن أن يشبه الروبي والزمرد، ولكن بأسعار معقولة أكثر من ذلك بكثير. حجر التورمالين رمزية تمثيل روحين تصبحان واحدة. ويحب البعض الآخر رمزية الألوان نفسها: الوردي والأحمر للصداقة، والأخضر للطبيعة، أو الأزرق للبحر والسماء. أحد أسباب شعبية التورمالين هو أنّه متوفر بأيّ لون، ويمكن حتى إظهار ألوان متعددة بنفس الأحجار الكريمة. اللون الأخضر هو اللون الأكثر شيوعاً، يليه درجات اللون الوردي إلى الأحمر. هناك أيضاً التورمالين الأزرق أيضاً، ويمكن أن تكون الأصناف الأغلى ثمناً. الأصفر والبرتقالي والأرجواني هي ألوان نادرة للتورمالين. التورمالين الأزرق يمكن أن يذهل العين أيضاً. في حالات نادرة، يمكن أن تكون أحجار التورمالين متعددة الألوان. الأخضر والوردي هما الأكثر شيوعاً، ويطلق عليهما لقب "بطيخ التورمالين".

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